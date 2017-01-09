Афины , 9 января, 2017, 22:37 — ИА Регнум. В столице Греции скончался консул Российской Федерации. Об этом сегодня, 9 января, сообщают греческие СМИ.

Смена караула у стен греческого парламента

Сообщается, что 55-летний российский дипломат был найден мертвым в своей квартире в Афинах. Работники консульства стали беспокоиться — Андрей Маланин не вышел на работу и не отвечал на звонки.

Работники консульства вместе с сотрудниками греческой полиции приехали к нему домой и вскрыли запертую изнутри дверь. В квартире было обнаружено тело Маланина.

Греческие власти приступили к расследованию причин смерти российского дипломата. По предварительным данным, Маланин скончался от естественных причин.

Посольство Российской Федерации в Греции подтвердило факт смерти консула.