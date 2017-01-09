Ленинградская область, 9 января, 2017, 22:42 — ИА Регнум. За время новогодних каникул в Ленинградской области на пожарах погибло 9 человек. Пропало в Финском заливе и до сих пор не обнаружено рыболовецкое судно с экипажем из трех человек. Продолжаются поиски шестилетнего мальчика, который мог утонуть в реке Ижора. Однако в целом благодаря оперативному реагированию пожарных и спасателей и превентивным мерам праздничные выходные в 47-м регионе прошли без чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, за минувшие праздничные дни подразделения государственной противопожарной службы выезжали на вызовы 146 раз. «Ежедневно было задействовано 150 экипажей скорой помощи, около 200 единиц противопожарной техники и 700 сотрудников пожарной службы», — отметили власти.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, всего в период каникул на территории региона произошло 93 пожара, тогда как за аналогичный период прошлого года — 123. Основное количество пожаров произошло в жилом секторе. Как уже говорилось, погибло 9 человек (в прошлом году за эти дни — 18 человек), пострадал 1 человек, а спасено было 67 человек.

К страшной трагедии привел пожар поздним вечером 5 января 2017 года. После тушения огня в частном доме в деревне Новые Смолеговицы Волосовского района были найдены тела 33-летней женщины и 54-летнего мужчины. Как стало известно, во время пожара хозяин дома успел вынести двоих детей на улицу и вернулся, чтобы спасти жену, но в это время произошло обрушение кровли, и супружеская пара погибла. Осиротевшие дети направлены в лечебное учреждение. Причины трагедии устанавливаются.

А 8 января в селе Рождествено Гатчинского района после тушения пожара в квартире в жилом доме обнаружены тела двух мужчин, 68 и 54 лет. «Со слов соседей, мужчины злоупотребляли спиртными напитками, вели асоциальный образ жизни. Предположительная причина пожара — курение в кровати и ее возгорание», — отметили в Следственном управлении СКР по Ленобласти. Ведется проверка.

Произошло несколько резонансных происшествий на водных объектах. Самым серьезным стало исчезновение 4 января рыболовецкого судна Monni. 3 января судно вышло на промысел в акваторию Финского залива в районе острова Мощный, однако на место стоянки в порт Усть-Луга не вернулось. Последний сеанс связи с судном состоялся 4 января в 8:10.

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За шесть дней в поисках, которые пока не увенчались успехом, приняли участие 350 человек и 65 единиц техники. С воздуха, воды и вдоль береговой линии обследовано около 1,5 тысячи кв. км акватории и береговой линии. Но, несмотря на все усилия, до вечера 9 января само судно или следы людей, которые на нем находились, обнаружить не удалось.

И только поздно вечером в понедельник пришло сообщение, что с помощью эхолотов на дне найден предмет, похожий на затонувшее судно. Так это или нет — удастся выяснить только во вторник, 10 января, с наступлением светлого времени суток.

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Продолжаются и поиски ребенка, пропавшего 7 января в городе Коммунар Гатчинского района. Спасатели и пожарные обследуют устье реки Ижора, к которой привела по следу служебная собака, и береговую линию реки.

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Кроме того, 8 января в Ломоносовском районе трещины на льду преградили путь к берегу 15 рыбакам в районе посёлка Лебяжье и 30 рыбакам в районе посёлка Большая Ижора. В первом случае людям удалось самостоятельно выбраться на берег, во втором — пятерым потребовалась помощь спасателей. К счастью, обошлось без жертв.

Среди наиболее серьезных коммунальных аварий за праздничные выходные — отключение электроснабжения в поселке Мурино Всеволожского района и прорывы теплосетей в поселке Назия Кировского района.

Так, почти 5 тысяч жителей Мурино в 16 жилых домах остались без света днем 7 января после того, как автобус в результате ДТП повредил опору линии электропередачи во Всеволожском районе. Восстановили электроснабжение многоэтажного поселка лишь к вечеру.

Ночью 6 января из-за прорыва теплотрассы в Назии без тепла в сильный мороз остались 10 жилых домов, в которых проживает около тысячи человек. Аварию устраняли двое суток.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, специалисты аварийно-спасательной службы привлекались для выполнения работ в праздничные выходные 23 раза.