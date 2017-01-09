Казань, 9 января, 2017, 22:16 — ИА Регнум. По состоянию на 9 января текущего года, более 98 тыс. вкладчиков Татфондбанка получили страховые выплаты на сумму около 35,7 млрд рублей. Доля выплаченных средств от общей суммы причитающихся выплат составила 77,2%, сообщает пресс-служба министерства экономики Татарии со ссылкой на главу ведомства Артёма Здунова.

Tfb.ru Здание головного офиса Татфондбанка

Также отмечается, что Банк России продолжает подкреплять денежной наличностью банки-агенты, участвующие в выплате вкладов клиентам кредитной организации.

Кроме того, НО «Фонд поддержки предпринимательства республики Татарстан» принимает заявки на выдачу микрозаймов по льготной программе. В рамках поддержки предпринимателей — клиентов банков, приостановивших операционную деятельность, в НО поступило 74 заявки на получение микрозаймов на общую сумму 137,06 млн рублей. Выдано 26 микрозаймов на 64,6 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Татфондбанке из-за повышенного спроса на досрочное закрытие счетов возникли проблемы с ликвидностью. С 12 декабря поэтапно банк ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Центробанк России ввел мораторий сроком на три месяца на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк». С 26 декабря Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплаты вкладчикам банка, как физическим лицам, так и предпринимателям. Функции временной администрации возложены на АСВ.

Поскольку с Татфонданком связаны и другие кредитные организации Татарии, после решения ЦБ в банковском секторе республики начался кризис — ограничили выдачу вкладов «Интехбанк», «ТимерБанк» и «Алтынбанк».

Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Татфондбанк достаточно крупный, но системного эффекта на банковскую систему Татарии этот случай не оказывает, и в целом, ситуация там устойчивая с точки зрения банковского сектора.