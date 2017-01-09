Оттава, 9 января, 2017, 22:07 — ИА Регнум. Высокопоставленные канадские чиновники несколько раз просили о встрече советников избранного президента США Дональда Трампа в надежде предотвратить возможную торговую войну после вступления в должность нового хозяина Белого дома, сообщает 9 января Reuters.

Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

Джеральд Баттс и Кэти Тэлфорд — два главных помощника премьер-министра Канады Джастина Трюдо — встречались с зятем Трампа Джаредом Кушнером и его советником Стивом Бэнноном.

«Они (команда Трампа) считают главной мировой проблемой то, что китайцы украли у США огромное количество рабочих мест, они мечтают получить эти места обратно», — заявил чиновник.

Представитель Трюдо Кэмерон Ахмад заявил, что «встречи с американской стороной проходили на различных уровнях», — однако, о подробностях не сообщил.

По мнению канадцев, Дональд Трамп и его команда не верят в свободную торговлю, что не может не беспокоить Оттаву.

Напомним, в своей предвыборной кампании Трамп обещал пересмотреть условия соглашения о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (НАФТА), считая, что от этого соглашения страдают американские рабочие. Для Канады это может иметь катастрофические последствия, так как 75% экспорта этой страны приходится на США.