Екатеринбург, 9 января, 2017, 22:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бард и художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков будет находиться под подпиской о невыезде. На такую меру пресечения согласились следователи, которым в конце декабря областной суд отказал в помещении барда под домашний арест.

A-novikov.ru Александр Новиков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под домашний арест бард был отправлен 23 декабря. А 29 декабря областной суд отменил эту меру пресечения.

Уголовное дело завели по факту мошенничества. Поводом стала задержка строительства объектов коттеджного кооператива «Бухта Квинс». В 2012 году жильё должны были возвести, но в 2011-м работы заморозили. В результате пайщики остались без жилья и вложенных денег.

Сам Александр Новиков отрицает причастность к хищению средств и утверждает, что тоже понёс ущерб.