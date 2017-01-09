Москва, 9 января, 2017, 22:00 — ИА Регнум. Министерство юстиции Российской Федерации предлагает лишать должников единственного жилья, если его площадь в два раза превышает размер законодательной нормы по метражу на человека. Соответствующий законопроект уже подготовлен Минюстом РФ.

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Законопроект предполагает внесение поправок в Гражданский процессуальный кодекс. Напомним, согласно действующему законодательству, у должника нельзя отбирать его единственную жилплощадь. Предложенные министерством поправки разрешают отбирать у должника единственное жилье, если его площадь в два раза больше размера законодательной нормы по метражу на человека. Кроме того, стоимость жилья должника должна превышать двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и семье.

Однако есть существенные ограничения. Действие этих поправок не распространяется на ипотечные квартиры и дома. Также должнику могут быть возвращены средства, полученные после продажи имущества, за вычетом суммы задолженности. Разработчики законопроекта уверены, что этих денег должно хватить на покупку нового жилья, соответствующего государственным нормам по площади.