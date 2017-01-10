Ставрополь, 10 января, 2017, 04:51 — ИА Регнум.



Malaysiasun.com Обследование

На новогодних праздниках на Ставрополье отмечено резкое снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. За медпомощью с симптомами гриппа обратились 7360 человек, что на 60% ниже показателя предыдущей недели. Очевидно, сказались каникулы, резкое снижение контактов на работе в детских образовательных учреждениях.

Ситуация по гриппу и ОРВИ в крае ниже эпидемиологического порога на 52,8%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора. В Ставрополе за медицинской помощью обратились 1546 человек, что ниже эпидпорога на 38,2%.

Вместе с тем, в крае растет число заболевших с подтвержденным диагнозом «грипп». Вирус гриппа выявлен в крае у 149 человек. Такие данные озвучила на совещании в краевом правительстве вице-премьер края Ирина Кувалдина, сообщили корресподенту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона. На прошлой неделе этот вирус был подтвержден у 92 человек. Рост составил 1,6 раз на 57 человек.

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По результатам лабораторного мониторинга в крае циркулируют вирусы гриппа А, с превалированием вируса гриппа А (H3N2), отмечаются единичные находки вируса гриппа В, отметили в Роспотребнадзоре.

По данным Минздрава края, в текущий осенне-зимний период от гриппа привились 32% ставропольцев, что на 6% больше чем в 2015 году. В их числе за счет бюджета привиты многие из так называемой «группы риска»: дети дошкольного и школьного возраста, медицинские работники и сотрудники социальных учреждений.