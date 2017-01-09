Рим, 9 января, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Группа либералов в Европарламенте отвергла просьбу итальянского «Движения пяти звезд» присоединиться к ним после их разрыва с британскими евроскептиками из партии UKIP, заявил лидер либералов в парламенте ЕС, сообщает 9 января Reuters.

Эмблема «Движения пяти звёзд»

Ги Верхофстадт, лидер альянса либералов и демократов в Европе, заявил, что не может принять «Движение пяти звезд» в свои ряды.

«У нас остаются фундаментальные разногласия по ключевым вопросам европейской политики», — заявил Верхофстадт, добавив, что стороны продолжат совместную работу по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как окружающая среда, а также прозрачность демократических процессов.

Беппе Грилло, основатель «Движения пяти звезд», предложил 8 января разорвать отношения с UKIP, что и было принято его партией 9 января.

«Движение пяти звезд» является основной оппозиционной партией в Италии, партия отвергает традиционное деление на левых, правых и центристов, поэтому и не входит ни в какую коалицию в Европарламенте.