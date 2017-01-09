Вашингтон, 9 января, 2017, 20:53 — ИА Регнум. Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что обсудил кандидатуру на пост министра здравоохранения и социальных служб с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает 9 января Reuters.

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«Избранный президент и я провели хорошую беседу по поводу сенатской повестки дня на текущую неделю, которая, разумеется, включает в себя слушания по поводу утверждения будущего кабинета Трампа. На наш взгляд, новый министр здравоохранения сделает правильные шаги по пути к отмене Obamacare, законопроекта уходящей администрации президента Барака Обамы», — рассказал репортерам Макконнелл, после встречи с Дональдом Трампом.

Напомним, на текущей неделе в Сенате США состоятся слушания, по итогам которых будут утверждаться кандидаты на министерские должности в администрации нового президента. Для одобрения предложенных Трампом кандидатур должно проголосовать большинство Сената, в котором 52 места из 100 занимают республиканцы.