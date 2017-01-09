Краснодар, 10 января, 2017, 01:16 — ИА Регнум. В наступившем году первое совещание губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посвятил планам на текущий год. Среди ключевых задач в сфере экономики, которые предстоит решить в 2017 году, — мобилизация доходов в консолидированный бюджет края (речь идет о сумме не менее 240 млрд рублей), корректировка бюджета края в соответствии с нуждами социальной сферы и возможностями федерального финансирования. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 10 января, всем этим, а также проработкой концепции обеспечения жильем отдельных категорий работников соцсферы, предстоит заняться вице-губернатору Игорю Галасю.

Цитата из к/ф «Кубанские казаки». Реж. Иван Пырьев. 1949. СССР Кубанские аграрии

Также заместитель губернатора получил указания держать на контроле своевременную выплату заработной платы на предприятиях края и не допускать роста задолженности. Также ему предстоит завершить работу над стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. Сделать это необходимо до конца 2017 года.

Что касается инвестиционной политики, которую курирует вице-губернатор Сергей Алтухов, то в текущем году глава Кубани обозначил задачу сохранить объем привлеченных инвестиций на уровне прошлого года, а также продолжить работу по созданию в регионе промышленных парков.

В сфере агропромышленного комплекса важным, по мнению Кондратьева, останутся вопросы поддержки малых форм хозяйств, фермеров, предоставления им земли и господдержки. Этим поручено заняться вице-губернатору Андрею Коробке.

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Продолжится в наступившем году строительство спорткомплексов и детских площадок, также планируется достроить восемь крупных спортобъектов, среди которых спорткомплексы в Тбилисском и Белоглинском районах, плавательные бассейны в Курганинском, Калининском районах и Крымске. Соответствующие задачи губернатор поставил перед своим заместителем Николаем Долудой.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы невыплат заработной платы в Краснодарском крае остаются актуальными на сегодняшний день. По данным Краснодарстата, на начало декабря 2016 года работодатели задолжали своим сотрудникам 17,3 млн рублей. За месяц эта сумма выросла на 1 млн рублей. В среднем каждый работник недополучил в срок 110,3 тыс. рублей. Всего долги у организаций и предприятий были перед 157 работниками. В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 98,2% пришлось на обрабатывающие производства, 1,8% — на строительство.

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