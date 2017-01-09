Москва, 9 января, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Право заниматься микрофинансированием как профессиональной деятельностью по предоставлению потребительских займов предлагается предоставить только банкам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Архангельской области.

Габриель Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

В настоящее время потребительское кредитование получило широкое распространение, количество лиц, просрочивших выплаты по потребительским кредитам, увеличилось, а деятельность по взысканию просроченной задолженности приобрела широкий размах, отмечают авторы инициативы. «В средствах массовой информации все чаще и чаще сообщается о том, что микрофинансовые организации выдают заемщикам деньги под «ростовщические» проценты и это приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни граждан», — так обосновывают архангельские депутаты необходимость внесения законопроекта.

В этой связи предлагается закрепление в законодательстве указания на то, что кредитные организации и другие юридические лица осуществляют микрофинансовую деятельность в соответствии с законодательством РФ, регулирующим деятельность таких юридических лиц. Это будет касаться ломбардов, некредитных финансовых организаций и других. При этом право на профессиональную микрофинансовую деятельность по выдаче займов предоставляется только банкам.

«Принятие законопроекта будет способствовать снижению уровня нарушений прав граждан в сфере микрофинансовой деятельности юридических лиц, а также повышению открытости, прозрачности и стабильности регулирования данных правоотношений», — считают авторы.

Вместе с тем правительство РФ в своем отзыве отмечает, что нормы документа приведут к запрету микрофинансовой деятельности в РФ, и высказывается против принятия законопроекта.