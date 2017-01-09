Берлин, 9 января, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Европейский союз должен рассмотреть вопрос об ограничении доступа Великобритании к единому рынку, если Лондон не примет принцип четырех свобод, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает 9 января Reuters.

Кукрыниксы. Скандал на Общем рынке. 1964

Принцип четырех свобод подразумевает свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Как известно, Великобритания хотела бы ограничить и взять под контроль свободное перемещение рабочей силы, что не устраивает ЕС.

Меркель заявила, что доступ к свободному рынку для Великобритании возможен только, в том случае, если после Брексита страна будет соблюдать принцип четырех свобод. В противном случае придется ограничивать допуск к общему рынку для британцев.