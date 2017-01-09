«Уже не германизация, а фашизация»: калининградцы воссоздают имение Геринга
Калининград, 9 января, 2017, 21:07 — ИА Регнум. В Калининградской области намерены воссоздать с исторической точностью охотничье имение одного из главных военных преступников нацистской Германии Германа Геринга. Об этом в интервью калининградскому деловому порталу «Руград» сообщила автор идеи, предпринимательница из города Гусева Олеся Сафонова.
«Гостевой дом станет не местом, где проводят время высокопоставленные лица, как это было при немцах, а новым общедоступным объектом туристической и рекреационной инфраструктуры на востоке Калининградской области», — цитирует «Руград» Сафонову.
Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в калининградской прессе бывшее имение нацистского преступника, расположенное в Нестеровском районе, именуется «дачей Геринга», при этом журналисты объясняют такое название «устоявшимся выражением». Такое же словосочетание используют в устной речи региональные чиновники.
В интервью, вышедшем под заголовком «Загадки дачи Геринга», предпринимательница называет восстанавливаемый объект — «имперский охотничий двор». Однако, как дополняет корреспондент ИА REGNUM, в немецкой транскрипции «имперский охотничий двор» именовался как Reichsjägerhof, то есть употреблялось слово «Рейх», которое после 1945 года было официально запрещено в Германии.
Приговором Нюрнбергского трибунала Геринг был признан ключевым военным преступником нацистской Германии после Гитлера, приговорён к смертной казни, но избежал повешения, покончив жизнь самоубийством. Геринг — создатель гестапо и первого концентрационного лагеря в 1933 году. После вероломного нападения Германии на Советский Союз, 29 июня 1941 года, Геринг был официально назван «преемником фюрера». К концу Великой Отечественной войны Геринг «собрал» огромную частную коллекцию произведений искусства, похищенных фашистами в оккупированных государствах, в том числе в СССР.
ИА REGNUM подчёркивает, что заявленный к воссозданию «туристический объект» в Калининградской области служил в качестве штаб-квартиры Геринга во время агрессии на Советский Союз.
По мнению немецкого бизнесмена и публициста Уве Нимайера, проживающего в Калининграде, «восстановить дом Гёринга — это уже не «германизация», а фашизация».
«Надо помнить, что это дом немецкого военного преступника. Я уверен, что после восстановления дома с таким названием, туда будут ездить очень много немецких туристов с цветами, со слезами на глазах и коричневыми рубашками в чемоданах», — продолжил Нимайер.
«Если же в новом Королевском замке ещё восстановят рабочий кабинет гаулейтера Коха, то «мы» выполним почти все мечты немцев, которые никак не могут согласиться с результатами восьмого мая 1945 года (в Германии победу советского народа над фашистской Германией отмечают 8 мая. — ИА REGNUM )», — продолжил собеседник ИА REGNUM.
«Остаётся только переименовать Калининградскую область в «Гау Остпройссен» и передать немцам. Конечно, это очень чёрный юмор — но, что это за люди, которые планируют такой бизнес-проект? Проспали урок истории в школе или они такие молодые, что не знают, кто такой Геринг? Именно Геринг командовал в Германии люфтваффе, которое уничтожило тысячи домов в СССР. И «мы» сейчас хотим его дом восстанавливать?» — задаётся вопросами гражданин Германии.
«Я понимаю, что люди хотят заработать деньги по принципу — деньги не пахнут. Но именно эти деньги пахнут так, что нельзя терпеть!» — подытожил Уве Нимайер.
По данным портала «Новый Калининград», 32-летняя предпринимательница Олеся Сафонова является племянницей председателя Уставного суда Калининградской области Юрия Сафонова (в прошлом — первого заместителя прокурора Калининградской области). Несколько лет назад она являлась генеральным директором двух фирм, соучредителем которых был нынешний вице-премьер правительства Калининградской области Александр Егорычев.