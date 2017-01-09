Калининград, 9 января, 2017, 21:07 — ИА Регнум. В Калининградской области намерены воссоздать с исторической точностью охотничье имение одного из главных военных преступников нацистской Германии Германа Геринга. Об этом в интервью калининградскому деловому порталу «Руград» сообщила автор идеи, предпринимательница из города Гусева Олеся Сафонова.

Bundesarchiv.de Сталинград, разрушенный люфтваффе Геринга. Февраль 1943 года

«Гостевой дом станет не местом, где проводят время высокопоставленные лица, как это было при немцах, а новым общедоступным объектом туристической и рекреационной инфраструктуры на востоке Калининградской области», — цитирует «Руград» Сафонову.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в калининградской прессе бывшее имение нацистского преступника, расположенное в Нестеровском районе, именуется «дачей Геринга», при этом журналисты объясняют такое название «устоявшимся выражением». Такое же словосочетание используют в устной речи региональные чиновники.

В интервью, вышедшем под заголовком «Загадки дачи Геринга», предпринимательница называет восстанавливаемый объект — «имперский охотничий двор». Однако, как дополняет корреспондент ИА REGNUM, в немецкой транскрипции «имперский охотничий двор» именовался как Reichsjägerhof, то есть употреблялось слово «Рейх», которое после 1945 года было официально запрещено в Германии.

Приговором Нюрнбергского трибунала Геринг был признан ключевым военным преступником нацистской Германии после Гитлера, приговорён к смертной казни, но избежал повешения, покончив жизнь самоубийством. Геринг — создатель гестапо и первого концентрационного лагеря в 1933 году. После вероломного нападения Германии на Советский Союз, 29 июня 1941 года, Геринг был официально назван «преемником фюрера». К концу Великой Отечественной войны Геринг «собрал» огромную частную коллекцию произведений искусства, похищенных фашистами в оккупированных государствах, в том числе в СССР.

ИА REGNUM подчёркивает, что заявленный к воссозданию «туристический объект» в Калининградской области служил в качестве штаб-квартиры Геринга во время агрессии на Советский Союз.

По мнению немецкого бизнесмена и публициста Уве Нимайера, проживающего в Калининграде, «восстановить дом Гёринга — это уже не «германизация», а фашизация».

«Надо помнить, что это дом немецкого военного преступника. Я уверен, что после восстановления дома с таким названием, туда будут ездить очень много немецких туристов с цветами, со слезами на глазах и коричневыми рубашками в чемоданах», — продолжил Нимайер.

«Если же в новом Королевском замке ещё восстановят рабочий кабинет гаулейтера Коха, то «мы» выполним почти все мечты немцев, которые никак не могут согласиться с результатами восьмого мая 1945 года (в Германии победу советского народа над фашистской Германией отмечают 8 мая. — ИА REGNUM )», — продолжил собеседник ИА REGNUM.

«Остаётся только переименовать Калининградскую область в «Гау Остпройссен» и передать немцам. Конечно, это очень чёрный юмор — но, что это за люди, которые планируют такой бизнес-проект? Проспали урок истории в школе или они такие молодые, что не знают, кто такой Геринг? Именно Геринг командовал в Германии люфтваффе, которое уничтожило тысячи домов в СССР. И «мы» сейчас хотим его дом восстанавливать?» — задаётся вопросами гражданин Германии.

«Я понимаю, что люди хотят заработать деньги по принципу — деньги не пахнут. Но именно эти деньги пахнут так, что нельзя терпеть!» — подытожил Уве Нимайер.

По данным портала «Новый Калининград», 32-летняя предпринимательница Олеся Сафонова является племянницей председателя Уставного суда Калининградской области Юрия Сафонова (в прошлом — первого заместителя прокурора Калининградской области). Несколько лет назад она являлась генеральным директором двух фирм, соучредителем которых был нынешний вице-премьер правительства Калининградской области Александр Егорычев.