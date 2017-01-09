Элиста, 10 января, 2017, 00:25 — ИА Регнум. «Наступивший 2017 год может стать особым в новейшей истории Калмыкии. И дело не только в 100-летнем юбилее Октябрьской революции, творец которой — Владимир Ульянов, имевший калмыцкие корни, считается великим национальным политиком для многих жителей степной республики. Глава Калмыкии Алексей Орлов, озвучивая в канун новогодних праздников перед депутатами Народного хурала (парламента) республики план действий на 2017 год, обозначил целый ряд задач, реализация которых будет означать настоящую «революцию сверху», — такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко.

Калмыцкая борьба. Гравюра Е. О. Скотникова по рисунку Е. М. Корнеева. 1812 — 1813

Прежде всего, речь идет о продолжении административно-политической реформы в Калмыкии. В 2016 году Орлов заменил больше половины глав районов республики, на 70% обновил состав муниципальных представительных органов. С подачи Орлова к руководству Элистой пришел самый молодой в ЮФО сити-менеджер. Курс на обновление и омоложение республиканской бюрократии — фирменный почерк нынешнего главы республики. Орлов пытается — и не без успеха — разрушить сложившиеся за многие годы административно-хозяйственные кланы, привести во власть новых людей.

Говоря о задачах обновления управленческих кадров в 2017 году, Орлов поручил администрации главы республики взять под особый контроль координацию совместной работы с политическими партиями, общественными организациями и инициативными группами граждан — «с тем, чтобы каждые предложения, которые исходят со стороны субъектов гражданского общества республики, были учтены».

Глава Калмыкии заявил, что в новом году в работе органов власти, особенно муниципальных властей, «должно стать обязательным использование лучших российских и мировых практик в работе с социальными сетями как одного из важнейших ресурсов в работе с населением».

В 2017 году в Калмыкии намерены разработать региональную госпрограмму по подготовке и переподготовке кадров республиканского уровня — от руководителей до рядовых служащих. Руководителям министерств, ведомств, муниципалитетов Орлов поручил обратить особое внимание на уровень квалификации своих сотрудников, заявив, что «нужно избавляться от горе-специалистов и менять их на более профессиональных».

Одним из наиболее революционных стало поручение главы Калмыкии скорректировать требования для молодых специалистов государственной и муниципальной службы. В частности, Алексей Орлов предложил убрать из основных критериев отбора сотрудников стаж, тем самым предоставив право выпускникам вузов набираться опыта и участвовать в формировании кадрового резерва республики. Глава Калмыкии подчеркнул, что соответствующая программа должна быть представлена ему на подпись не позднее февраля 2017 года.

Говоря об экономических планах, Орлов сказал, что «бюджет-2017 будет жестким и потребует от правительства и муниципалитетов экономного, целевого, эффективного расходования каждого рубля». В связи с этим глава региона поручил обеспечить рост собственных доходов бюджета республики в 2017 году на уровне не менее 4% по сравнению с 2016-м. Отдельным направлением в работе исполнительной власти станет оценка последствий применения кадастровой стоимости при формировании налогооблагаемой базы объектов недвижимого имущества физических и юридических лиц. Орлов заявил о необходимости снижения налоговой нагрузки, а также оказания государственной поддержки приоритетным отраслям республиканской экономики — сельскому хозяйству, малому и среднему бизнесу, дорожному хозяйству и транспорту.

В 2017 году в министерстве экономики и торговли Калмыкии, которое несколько месяцев назад возглавила Зоя Санджиева, должен быть разработан проект стратегии социально-экономического развития республики на долгосрочный период до 2020 года. По словам Орлова, «та стратегия, которая была принята пять лет назад, не является долгой, жизнь не стоит на месте, и экономика региона в том числе — республика не может руководствоваться неактуальным основным стратегическим документом».

Одним из приоритетов Калмыкии в новом году станет развитие перерабатывающей промышленности и увеличение инвестиций в выращивание специализированного мясного скота. Глава республики заявил о необходимости создания условий для реализации племенного молодняка и распространении племенного скота калмыцкой породы в другие регионы страны, а также в ближнее и дальнее зарубежье. Для этого в каждом районе Калмыкии поручено создать откормочные площадки по 100−500 голов, куда будет поставляться молодняк крупного рогатого скота. В рамках реализации проектов в аграрной сфере региона запланировано строительство мини-боен, увеличение компенсации на приобретение новых оросительных установок при реализации инвестпроектов в районах с 70% до 90%, обращается внимание на эффективное использование имеющихся в районах лиманных сенокосов.

«Лиманная стратегия» вообще становится одним из приоритетов экономической политики Калмыкии. По словам Орлова, сегодня лиманы являются одними из самых малозатратных и доступных способов получения гарантированных урожаев кормовых культур. В 2017 году запланированная площадь под лиманные сенокосы должна достигнуть 45 тыс. га. Для реализации «новой лиманной политики» власти республики планируют задействовать федеральные субсидии на поддержку АПК.

В 2017 году власти Калмыкии ожидают позитивной динамики роста объемов инвестиций. Планируется, что это произойдет за счет целого ряда экономических проектов, в том числе — геологического изучения и промышленного освоения Цекертинского участка недр, которым занимается ЗАО «Калмтатнефть», создания откормочного комплекса (фидлота) для мясных пород крупного рогатого скота с собственной кормовой базой в Октябрьском районе республики, завершение строительства мясокомбината в Кетченеровском районе, который уже готов более чем на 80%.

В числе новогодних приоритетов для республики обозначена и сфера ЖКХ и, в частности, строительство водопроводов — крайне острой проблемы для республики. До конца 2017 года в Элисте должно быть завершено строительство 60-квартирного жилого дома для детей-сирот (этот вопрос поручено взять под особый контроль), до 2018 года планируется полностью расселить весь аварийный жилищный фонд республики, признанный таковым по состоянию на 1 января 2012 года.

В новом году будет начато строительство подводящих водоводов от Ики-Бурульского группового водопровода. В связи с этим правительству Калмыкии уже поручено обеспечить водоснабжением поселки Ики-Бурул, Южный, Нарын, Бурата, Оргакин, Приманыч, Аршан, Малые Дербеты и село Вознесеновка. Вместе с Минприроды РФ республиканские министерства должны согласовать план мероприятий по развитию водной системы на территории Калмыкии. Орлов заявил, что его не устраивают нынешние темпы реализации программы развития водной системы республики, и выразил надежду, что в первом квартале 2017 года Росимущество, наконец-то, передаст на баланс республики Ики-Бурульский магистральный водопровод, без чего невозможно формировать эффективную стратегию водоснабжения региона.

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Отдельным направлением работы правительства и парламента Калмыкии в 2017 году названо сотрудничество с национальными диаспорами, религиозными конфессиями и инициативными группами земляков за рубежом.

«Многие выходцы из нашей республики, проживающие в больших городах и разных странах, состоялись как профессионалы, достигли определенных высот в карьерном росте и могут реально способствовать укреплению и развитию межрегиональных и международных связей не только в сфере культуры, но и в экономике, бизнесе, научной деятельности», — заявил Алексей Орлов. Эти «новые калмыки» станут не только еще одним кадровым резервом для республиканской власти в наступившем году, но и носителями новых стандартов жизни, способных позитивно повлиять на настроения жителей Калмыкии.