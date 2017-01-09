В Калуге детей выгоняли на мороз!
Калуга, 9 января, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Федеральные телеканалы за последние сутки наперебой показывали «ужасающее» видео из Калуги, где охранники крупного торгового центра волокут по залу неких плачущих и упирающихся детей, пытаясь выдворить их на морозную улицу.
Между тем, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, «несчастные детки» — это хорошо известные зрителям Первого канала и горожанам члены многодетной калужской семьи. Старшие отправляют младших на улицу «зарабатывать». Малолетние попрошайки знают, что защищены законом и умело этим пользуются. Не раз на замечания взрослых они, грубо матерясь, отвечали: «Я закричу, а вас посадят».
Так, сердобольная пожилая калужанка купила «голодному» ребенку булочку, а «детка» бросил булку на пол и плюнул в растерявшуюся женщину. И таких примеров из жизни этой «семейки» калужане могут привести немало.
Среди других коронных «номеров»: дети брызгают водой на стоящую в «пробке» машину, протирают стекло грязной тряпкой, а затем тянутся за оплатой. А если водитель не заплатит за «работу», то дети могут и поцарапать автомобиль. Все это в сопровождении мата и неприличных жестов.
Возмущенные калужане в социальных сетях пишут, что полиция и суды «как правило, встают на сторону семейной ОПГ, которую лично опекает супруга высокопоставленного областного чиновника».
В показанном на всю страну эпизоде охранники выдворили из торгового зала детей за то, что они, несмотря на замечания взрослых, умышлено портили рекламный баннер.
Как сообщили 9 января корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, «в ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлен видеоролик о конфликте в одном из торговых центров Калуги, о чем было проинформировано руководство подразделения по делам несовершеннолетних областного УМВД для принятия мер реагирования. Вместе с тем, в УМВД России по городу Калуге с заявлением обратился местный житель. Мужчина считает, что представители ЧОО, осуществляющие охранную деятельность в указанном торговом центре, допустили в отношении двух его несовершеннолетних детей некорректное поведение и порчу имущества (верхней одежды)».