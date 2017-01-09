Калуга, 9 января, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Федеральные телеканалы за последние сутки наперебой показывали «ужасающее» видео из Калуги, где охранники крупного торгового центра волокут по залу неких плачущих и упирающихся детей, пытаясь выдворить их на морозную улицу.

Цитата из киножурнала «Ералаш». Серия 23 «Лужа». Реж. Виктор Макаров. 1980. СССР Маленький пакостник

Между тем, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, «несчастные детки» — это хорошо известные зрителям Первого канала и горожанам члены многодетной калужской семьи. Старшие отправляют младших на улицу «зарабатывать». Малолетние попрошайки знают, что защищены законом и умело этим пользуются. Не раз на замечания взрослых они, грубо матерясь, отвечали: «Я закричу, а вас посадят».

Так, сердобольная пожилая калужанка купила «голодному» ребенку булочку, а «детка» бросил булку на пол и плюнул в растерявшуюся женщину. И таких примеров из жизни этой «семейки» калужане могут привести немало.

Среди других коронных «номеров»: дети брызгают водой на стоящую в «пробке» машину, протирают стекло грязной тряпкой, а затем тянутся за оплатой. А если водитель не заплатит за «работу», то дети могут и поцарапать автомобиль. Все это в сопровождении мата и неприличных жестов.

Возмущенные калужане в социальных сетях пишут, что полиция и суды «как правило, встают на сторону семейной ОПГ, которую лично опекает супруга высокопоставленного областного чиновника».

В показанном на всю страну эпизоде охранники выдворили из торгового зала детей за то, что они, несмотря на замечания взрослых, умышлено портили рекламный баннер.

Как сообщили 9 января корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, «в ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлен видеоролик о конфликте в одном из торговых центров Калуги, о чем было проинформировано руководство подразделения по делам несовершеннолетних областного УМВД для принятия мер реагирования. Вместе с тем, в УМВД России по городу Калуге с заявлением обратился местный житель. Мужчина считает, что представители ЧОО, осуществляющие охранную деятельность в указанном торговом центре, допустили в отношении двух его несовершеннолетних детей некорректное поведение и порчу имущества (верхней одежды)».