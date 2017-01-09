Лондон, 9 января, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Основатель и главный редактор портала WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что публикация доклада разведслужб США о «русских хакерах», которые якобы пытались повлиять на ход президентских выборов в США, направлена исключительно на оправдание проигрыша на этих выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Свое мнение Ассанж высказал в ходе пресс-конференции, которую сегодня, 9 января, транслировал сайт WikiLeaks.

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«Цель очевидна. Демократической партии необходимо было найти, на кого взвалить вину за проигрыш на выборах», — сказал Ассанж отвечая на вопрос о том, зачем разведслужбы США сделали столь смехотворный доклад.

Также Ассанж пояснил, что авторы доклада пытаются поставить под сомнение законность избрания Дональда Трампа. Основатель WikiLeaks не исключает, что представители Демократической партии продолжат попытки оспорить легитимность избрания Трампа, «насмехаясь над ним следующие четыре года».