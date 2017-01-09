Львов, Украина, 9 января, 2017, 19:51 — ИА Регнум. 8 января 2017 года на Львовщине был разрушен — а обломки расписаны характерными для современных украинских националистических формирований оскорбительными надписями — памятник полякам села Гута Пеняцкая. На месте взрыва работает следственная группа, оперативники которой пытаются определить тип взрывного устройства и установить другие подробности совершенного преступления.

Мирные жители этого села были убиты в 1944 году украинскими карателями из добровольческой дивизии СС «Галичина» и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда эти земли принадлежали Польше, сегодня это Бродовский район Львовской области Украины. Во время карательной операции погибло около тысячи человек, большинство из них было заживо сожжено в костеле. На месте села остались только пепелища домов.

Стоит отметить, что еще в октябре прошлого года один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский анонсировал подобное отношение к польским монументам на территории тех земель, которые ранее были польскими. Лидер националистического объединения «Братство» объявил, что польские памятники на Украине нужно сносить точно так же, как и те, что символизируют советский режим.

Для украинских националистов характерно предвзятое отношение ко всему, что напоминает о польском периоде истории земель Западной Украины. Корчинский просто наиболее откровенный. Так, Львовский облсовет еще в период президентства Виктора Ющенко поручал областной администрации провести инвентаризацию памятных знаков, которые, по мнению депутатов, имели «военное или антиукраинское содержание». В первую очередь под такими понимались как раз монумент в Гуте Пеняцкой и кладбище львовских «орлят». Предполагалось их демонтировать, если польские власти не согласятся восстановить памятный знак УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на горе Хрещатой.

Сегодня все, что напоминает о Польше, под угрозой атак современных украинских наци. Для нынешнего поколения наследников гитлеровских пособников польские мемориальные комплексы — несомненный раздражающий фактор.