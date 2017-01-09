Москва, 9 января, 2017, 19:46 — ИА Регнум. ФТС России сможет закупать акцизные марки для ввозимой в Россию табачной и алкогольной продукции у «Гознака» как единственного поставщика согласно закону о госзакупках. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство России.

Эдуард Моне. Бар в «Фоли-Бержер». 1882

Согласно законодательству о госзакупках, закупка товаров, работ или услуг у единственного поставщика может производиться у соответствующих ГУПов, между тем, в 2014 году, согласно указу президента ФГУП «Гознак» был преобразован в ОАО «Гознак», что потребовало изменений в законодательство.

В связи с этим законопроект устанавливает возможность осуществления уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти закупок работ по изготовлению акцизных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, ввозимой в Россию, по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Функции государственного заказчика по изготовлению акцизных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, ввозимой в РФ, осуществляет ФТС.

Законопроект позволит «упростить и ускорить изготовление и выдачу акцизных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию», считают в правительстве.

Ранее правительством было издано распоряжение об определении акционерного общества «Гознак» единственным исполнителем осуществляемой ФТС России в 2016 году закупки работ по изготовлению акцизных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, ввозимой в Россию.