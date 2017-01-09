Курск, 9 января, 2017, 19:28 — ИА Регнум. В Курской области на строительство, ремонт и содержание автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2016 году было вложено 4 млрд 21,9 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, из этих денег 422,2 млн рублей были средствами федерального бюджета.

Alan Levine Дорожная разметка

За счет этих средств построили 23 километра дорог, отремонтировали 288 километров, девять мостов, 35,5 тыс. кв. м тротуаров, проложили 204 съезда с автодорог на улицы населенных пунктов и обустроили 50 пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений.

На строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, общая протяженность которых составила 9518,5 километра, из федерального и областного бюджетов в 2016 году было выделено 727,5 млн рублей. На эти деньги в 13 районах построили и реконструировали более 46,5 км дорог общего пользования, обеспечив дорожным покрытием подъезды к 24 населенным пунктам.