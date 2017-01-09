На дороги Курской области в 2016 году потратили более 4 млрд рублей
Курск, 9 января, 2017, 19:28 — ИА Регнум. В Курской области на строительство, ремонт и содержание автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2016 году было вложено 4 млрд 21,9 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, из этих денег 422,2 млн рублей были средствами федерального бюджета.
За счет этих средств построили 23 километра дорог, отремонтировали 288 километров, девять мостов, 35,5 тыс. кв. м тротуаров, проложили 204 съезда с автодорог на улицы населенных пунктов и обустроили 50 пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений.
На строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, общая протяженность которых составила 9518,5 километра, из федерального и областного бюджетов в 2016 году было выделено 727,5 млн рублей. На эти деньги в 13 районах построили и реконструировали более 46,5 км дорог общего пользования, обеспечив дорожным покрытием подъезды к 24 населенным пунктам.