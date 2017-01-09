Клинтон не собирается бороться за пост мэра Нью-Йорка
Вашингтон, 9 января, 2017, 19:25 — ИА Регнум. Бывший государственный секретарь США, бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отказалась участвовать в выборах мэра Нью-Йорка. Об этом сегодня, 9 января, пишет The Independent со ссылкой на близкого друга Клинтон политолога Ниру Танден.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Клинтоны
«Не думаю, что она когда-нибудь снова попытается избраться на какой-либо пост — будь то должность мэра Нью-Йорка или любая другая», — сказала Танден.
Политолог считает, что Клинтон сосредоточится на благотворительной деятельности, которой она занималась ранее.
Напомним, Клинтон проиграла выборы президента США, уступив республиканцу Дональду Трампу.