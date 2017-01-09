Вашингтон, 9 января, 2017, 19:25 — ИА Регнум. Бывший государственный секретарь США, бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отказалась участвовать в выборах мэра Нью-Йорка. Об этом сегодня, 9 января, пишет The Independent со ссылкой на близкого друга Клинтон политолога Ниру Танден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинтоны

«Не думаю, что она когда-нибудь снова попытается избраться на какой-либо пост — будь то должность мэра Нью-Йорка или любая другая», — сказала Танден.

Политолог считает, что Клинтон сосредоточится на благотворительной деятельности, которой она занималась ранее.

Напомним, Клинтон проиграла выборы президента США, уступив республиканцу Дональду Трампу.