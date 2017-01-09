Ереван, 9 января, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 9 января направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с кончиной бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

Архив Левона Тер-Петросяна Первый президент Армении Левон Тер-Петросян и президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани на встрече в Тегеране в мае 1992 года

«В памяти армянского народа Али Акбар Хашеми Рафсанджани останется президентом соседней страны, в годы правления которого были начаты первые межгосударственные отношения между независимой Арменией и Ираном, был дан новый импульс многовековым дружественным отношениям двух наших народов. На созданной в те годы крепкой основе сегодня мы продолжаем расширять и углублять наше взаимное сотрудничество», — по сообщению пресс-службы президента Армении говорится в телеграмме соболезнования.

Как сообщили ИА REGNUM в парламенте Армении, на похоронах экс-президента Ирана Армению представит вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов, который уже вылетел в Тегеран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, влиятельный политический деятель, четвертый президент исламской республики (1989−1997 гг.) Али Акбар Хашеми Рафсанджани скончался 8 января в возрасте 82 лет от сердечного приступа. Он сыграл важную роль в борьбе с шахским режимом и был одним из верных помощников лидера исламской революции имама Рухоллы Хомейни.

После обретения Арменией независимости возглавляемый Рафсанджани Иран первым признал независимость Армении.

Тогдашний президент страны Левон Тер-Петросян трижды встречался с Рафсанджани в Тегеране.

В период войны в Карабахе Иран стал первой страной, которая предприняла посреднические усилия. 8 мая 1992 тогдашние президенты Рафсанджани, Левон Тер-Петросян и исполняющий обязанности главы Азербайджана Якуб Мамедов подписали совместное заявление по Нагорно-Карабахскому урегулированию, согласно которому замминистра иностранных дел Ирана должен был посетить Баку, Ереван и Степанакерт для поиска решений для заключения перемирия. Однако дальнейшие военные успехи армянской стороны, в частности в день подписания соглашения армянские подразделения освободили город Шуши, перечеркнуло эту инициативу.