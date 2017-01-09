Уфа, 9 января, 2017, 19:01 — ИА Регнум.



Лес

8 нарушений в сфере охоты выявлено инспекторами государственного охотничьего надзора Минэкологии Башкирии за период новогодних каникул. Общая сумма наложенных штрафов составила 5 тыс. рублей. В числе нарушений — незаконная добыча четырех косуль в Баймакском районе РБ, сообщает пресс-служба ведомства. Жертвой дорожно-транспортного происшествия в Архангельском районе стал лось.

«Выявленные нарушения заключаются в отсутствии разрешений на добычу охотничьих ресурсов, нахождении охотников в охотничьих угодьях с расчехленным оружием в автомобиле или на снегоходе», — пояснил заместитель начальника отдела по охране и надзору за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Глеб Егоров.

Рейдовые проверки проводились во всех муниципальных районах республики.

В настоящее время на территории Башкирии продолжается охота на пушных зверей, кабана и лося в возрасте до одного года.