Вашингтон, 9 января, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Сенат США на этой неделе проведет слушания по утверждению в должности кандидатов на высшие посты в администрации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает 9 января Reuters.

Здание конгресса США

Чтобы утвердить кабинет Трампа, необходимо получить большинство голосов в Сенате США, из 100 членов которого 52 являются республиканцами.

В общей сложности сенат проведет в течение недели семь слушаний, которые начнутся 10 января с вопроса о назначении на должность генерального прокурора Джеффа Сешнса. В этот же день пройдут слушания по поводу должности секретаря национальной безопасности, на которую претендует Джон Келли.

Слушания должны показать насколько хорошо Трамп справился со своей первой задачей в высокой должности — с задачей подбора кадров.

«Если республиканцы сплотятся вокруг Трампа — это станет залогом дальнейшего конструктивного сотрудничества между администрацией президента и его партией», — заявил Райан Уильямс, член республиканской партии США.

Оставшиеся пять слушаний пройдут в среду. В эту пятерку входят: Рекс Тиллерсон, кандидат на пост государственного секретаря. Бетси Де Вос, кандидат на пост министра образования. Майк Помпео, кандидат на пост директора ЦРУ. Уилбур Росс, кандидат на пост министра коммерции. И Эндрю Паздер, кандидат на пост министра труда.

Представитель Трампа, Шон Спайсер уверен, что кандидаты будут утверждены.

«Я думаю, что данные кандидатуры будут поддержаны не только республиканцами, но и демократами тоже», — заявил Спайсер.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января.