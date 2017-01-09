Симферополь, 9 января, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Подрядчики проигнорировали конкурс на строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив за 16,9 млрд рублей — уже в третий раз. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные, размещенные на портале госзакупок.

Most.life Строительство Керченского моста

Новый конкурс Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) на строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив был объявлен в конце декабря. 9 января истек срок подачи заявок.

За этот период на конкурс не было подано ни одной заявки, в связи с этим, как сообщается, «запрос предложений признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 19 статьи 83 федерального закона № 44-ФЗ», — говорится в материалах тендера.

Первый тендер, напомним, был объявлен в сентябре 2016 года. Сначала заявки принимались до конца октября, потом из-за технической ошибки срок сдвинули на 7 ноября, затем и до 8 декабря. Заявка тогда поступила только от АО «Железные дороги Якутии», на 16,27 млрд рублей. Однако компания не сумела пройти предквалификационный отбор по опыту создания сложных инженерных объектов. В связи с этим Росжелдор объявил повторный конкурс, срок подачи заявок по которому был установлен с 12 по 23 декабря. Однако на него не поступило ни одной заявки.

Ранее председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский заявил корреспонденту ИА REGNUM, что и третий конкурс окончится так же безрезультатно, как и предыдущие.

«Удивляться особо нечему. Если не смогли найти в первые два раза, то в третий ситуация не улучшилась», — заявил Андриевский.

«В данном случае сыграл ряд факторов — условия госконтракта могли не устроить потенциальных подрядчиков; не все готовы связывать свой бизнес с полуостровом, памятуя о западных санкциях; кроме того, опасаются, что на крупной инфраструктурной стройке могут быть проблемы с финансированием, как это уже не раз было при строительстве Керченского моста», — пояснил тогда он.

Подходы, в соответствии с планом, должны быть построены к ноябрю 2019 года. Старт финансирования проекта строительства назначен на 2017 год.