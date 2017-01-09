Чебоксары, 9 января, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Чувашии растёт. На 9 января 2017 года численность официально зарегистрированных безработных граждан достигла 5068 человек. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения составил 0,76%. За год уровень безработицы вырос на 0,11%, число безработных увеличилось почти на 14%. Об этом свидетельствуют данные Минтруда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные мониторинга ситуации на рынке труда.

Дейнека. Безработные в Берлине. 1932

Согласно мониторингу, на 9 января 2017 года официально зарегистрировано 5068 безработных граждан, уровень регистрируемой безработицы достиг 0,76%. Кроме того, в режиме неполной занятости находились 5668 человек. Самые низкие показатели уровня безработицы отмечены в Комсомольском районе (0,26%), Козловском районе (0,29%) и Моргаушском районе (0,3%).

Потребность в работниках, заявленная в Минтруд Чувашии, составила 16 437 единиц. Коэффициент напряженности рынка труда (численность безработных граждан в расчёте на одну заявленную вакансию) составил 0,31 единицы. Минимальные коэффициенты напряженности зарегистрированы в Моргаушском (0,07) и Батыревском (0,13) районах.

Отметим, что безработных за год стало больше. На 1 января 2016 года в Чувашии официально насчитывалось 4446 безработных (на 1 января 2015 года — 4448), что на 622 человека меньше, чем в настоящее время. Уровень регистрируемой безработицы вырос за указанный период с 0,65% до 0,76%.

Уровень регистрируемой безработицы и численность безработных в Чувашии в 2016 году (по данным Минтруда республики):

на 1 января — 0,65% (4446 безработных);

на 1 февраля — 0,73% (4934);

на 1 марта — 0,85% (5731);

на 1 апреля — 0,9% (6053);

на 1 мая — 0,87% (5839);

на 1 июня — 0,81% (5456);

на 1 июля — 0,71% (5143);

на 1 августа — 0,71% (5126);

на 1 сентября — 0,69% (4965);

на 3 октября — 0,74% (4949);

на 7 ноября — 0,69% (4625);

на 5 декабря — 0,68% (4793).