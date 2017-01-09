Калуга, 9 января, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Врио начальника ГИБДД ОМВД по Жуковскому району будут судить за мошенничество, сообщила 9 января корреспонденту ИА REGNUM старший следователь Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Яна Жирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

По ее словам, в сентябре 2016 года в городе Жуков водитель совершил наезд на переходящего по пешеходному переходу 13-летнего мальчика, в результате которого ребенок получил ушиб, а водитель скрылся с места ДТП. Впоследствии личность мужчины была установлена и его привлекли к административной ответственности и лишили права управления транспортным средством на 1,5 года.

Между тем, врио начальника районного отделения ГИБДД, узнав о том, что здоровью ребенка в результате автонаезда не причинен тяжкий вред, необходимый для привлечения водителя к уголовной ответственности, ввел мужчину в заблуждение и предложил ему передать 20 тысяч рублей за подготовку заключения эксперта об отсутствии тяжкого вреда здоровью потерпевшего ребенка. Однако деньгами полицейский намеревался распорядиться по своему усмотрению, но был задержан сотрудниками УФСБ и Следственного комитета.

Напомним, правоохранительными органами Калужской области за 11 месяцев 2016 года выявлено 156 преступлений коррупционной направленности, в том числе 112 фактов взяточничества.