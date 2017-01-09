Москва, 9 января, 2017, 17:34 — ИА Регнум. 25 декабря 2016 года столичные полицейские забрали годовалую дочь по имени Манижа у гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой. Мать девочки обратилась в ОВД по Кунцевскому району по поводу кражи документов, однако вместо помощи ее дочь положили в инфекционное отделение 1-й городской больницы Москвы, а саму мать поместили в изолятор временного содержания почти на трое суток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 января рассказала председатель ОООЗС «Родительское Всероссийское Сопротивление» Мария Мамиконян.

Освальдо Гуаясамин. Нежность. 1989

«История началась 25 декабря, когда у женщины в квартире произошел, видимо, небольшой грабеж, и при этом пропали её документы и её годовалой дочери. Она обратилась в ОВД Кунцево с заявлением о пропаже. К ней пришли в дом, однако вместо того, чтобы разобраться и помочь с восстановлением документов, её отправили в так называемый «обезьянник», а дочь маленькую — в Первую инфекционную городскую больницу на Волоколамке», — заявила Мамиконян.

Приехавшая скорая поначалу не хотела увозить ребенка, поскольку ребенок был совершенно здоров. Однако полиция «порекомендовала» врачам в дело не вмешиваться, указала председатель «Родительского Всероссийского Сопротивления».

«Это то самое межведомственное взаимодействие, которое увозит детей без каких бы то ни было оснований, по ложно составленному акту о беспризорности. Он не был беспризорным — он был с матерью. Но у них не было документов, у неё и у ребенка. Мать сама заявила: убедиться, что это ее ребенок, ничего не стоит, потому что есть фотографии в разном возрасте, где ребёнок сидит у матери на руках. Все прекрасно понимают, как дети себя ведут при родной матери. Однако была выдвинута совершенно липовая версия о том, что совершенно непонятно, кем приходится женщина этой девочке», — рассказала Мамиконян.

«Далее девочку увезли в мокром комбинезоне, который не успел досушиться, в больницу. Её туда не положили — девочка оказалась в зарешеченном боксе в течение 10 дней. Никто не торопился на это реагировать, хотя был поднят шум и посольством узбекским, и правозащитниками. Мы тоже к этому подсоединились как только узнали — несколько дней назад», — продолжила она.

По ее словам, женщину продержали 69 часов в «обезьяннике» (хотя по закону предусматривается не более 48), где была только железная лавка. За всё это время еду ей дали только два раза — сухую смесь, которую надо разбавлять кипятком. «Однако и кипятка не дали. И лишь два раза ей разрешили выйти в туалет — она колотилась, просила, чтобы её куда-то перевели, но ничего не было сделано», — констатирует Мамиконян.

«Это какое-то проявление запредельной жестокости. К тому же нет никаких оснований [для изъятия ребенка], потому что версия, что не ясно, чей ребенок, глубоко надуманна. Но почему-то полицейский просто не хотел в этом разбираться», — заявила председатель РВС.

Саму женщину через 69 часов пребывания в изоляторе к ребёнку не отпустили — врачи опасались, что если женщина опять уйдет от девочки после своего возвращения, оставит у Манижи еще большую травму. «Ребёнок орал 10 дней, не переставая, и замолчал на десятый день, уже в отчаянии поняв, что мамы так и не будет», — рассказала Мамиконян.

Тем временем в посольстве Узбекистана Мамасаидовой удостоверили её личность и оформили справку об утерянном паспорте, однако требовался также документ и на ребенка. По словам Мамиконян, мать сразу в первый же день обратилась в роддом, где год назад она родила в ребенке в Москве. Но были праздники, и в роддоме сказали, что нужно ждать понедельника — 9 января.

9 января участковый полицейский и правозащитники отправились получать эту справку. Саму Мамасаидову отправили в суд, где слушается ее дело, при этом за что будут судить — пока остается непонятным.

«Её будут судить и выдворять по суду. Она сказала — выдворяйте, я не хочу здесь оставаться. Ребёнка сейчас везут общественники, люди из посольства пытаются что-то сделать. Между тем полиция, после того как история была освещена в прессе, уже заявила, что они вовсе не забирали ребёнка, а якобы мать сама ребёнка просила забрать в инфекционную больницу из-за сильной болезни», — рассказывает Мамиконян.

«Мы сейчас видим фотографии и видео этой девочки, которую везут назад — после двух недель без мамы она грустная, но выглядит абсолютно пышущей здоровьем. Это наглейшая ложь», — добавила она.

По предположению Мамиконян, данная история может быть связана с вымогательством полицией денег у мигрантов. «Я подозреваю, что кто-то перед новогодними праздниками проверял мигрантов или «снимал дань». Дело в том, что к ней приходила полиция накануне пропажи документов. Она написала заявление, поскольку она абсолютно законопослушный человек, просила помочь и восстановить документы. Но к ней пришли, девочку отправили в больницу, а её — в кутузку», — заявила председатель ОООЗС «Родительское Всероссийское Сопротивление» Мария Мамиконян.

«Считаю, что не исключен вариант, что в этом с самого начала была заинтересована полиция. Это, безусловно, некое предположение с моей стороны. Но в этом предположении есть хоть какая-то логика. В противном случае никакой логики в том, чтобы взять ребёнка с рук матери и заподозрить, что это не её ребёнок, и так поступить — никакой логики не найти», — подчеркнула она.

«Это одно из крайних проявлений той ювенальной системы, которую сейчас устанавливают. Мы давно говорим, что это ювенальный фашизм, когда крайними становятся самые бесправные — люди, живущие по миграционным документам. Их в России много. Но и сами русские, необеспеченные русские, также страдают. Практически все случаи изъятия детей — из таких семей. Это тема, которая должна волновать всё общество. И это не только касается мигрантов и необеспеченных слоёв, хотя это никак не изменяло бы отношения к человеку. Это касается вообще всех», — сказала в заключение Мамиконян.