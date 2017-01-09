Воронеж, 9 января, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Воронежский зоопарк остался без птиц: всего погибло 176 особей. 35 животных, содержавшихся в зоопарке, погибли от инфекции, 141 оставшуюся особь было решено умертвить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 9 января.

ИА REGNUM Страус

За несколько дней, с 3 по 7 января, в зоопарке погибли 35 птиц. Причиной гибели (теперь это подтверждено лабораторными исследованиями) стал птичий грипп. 8 января были подвергнуты эвтаназии оставшиеся в зоопарке птицы. Трупы 176 птиц утилизированы.

Сам зоопарк, а также парковая территория, закрыты с 5 января. В зоопарке организован дезбарьер, персонал обеспечен защитными костюмами «Каспер», масками, перчатками. В зоопарке проведена вынужденная дезинфекция, организовано проведение бактерицидного облучения помещений, прилегающих к залу птиц.

Все сотрудники зоопарка, контактировавшие с птицами, также проходят медицинские осмотры и находятся под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 января зоопарк был закрыт для посетителей — как сообщалось на сайте, «по техническим причинам». 8 января о массовой гибели животных в зоопарке сообщила прокуратура — сейчас надзорное ведомство проводит по данному факту проверку.

Всего в зоопарке (согласно данным, размещенным на сайте учреждения) содержались птицы 44 видов, в том числе, и краснокнижные экземпляры: белоголовый сип, чеглок, филин, канюк, орлан-белохвост, ушастая и болотная совы, неясыть, орел-могильник и степной орел, ястреб-тетеревятник, индийский павлин, австралийский эму, белый аист, несколько видов попугаев.