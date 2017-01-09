Москва, 9 января, 2017, 16:23 — ИА Регнум. В течение длительного времени, с конца декабря 2016 года и в начале 2017 года, Банк ВТБ24 необоснованно блокирует переводы заработной платы через систему «ВТБ24 Бизнес Онлайн».

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Оператор системы Анастасия сообщила ИА REGNUM, что данная мера банком предусмотрена в рамках «противодействия мошенническим операциям по переводу средств». Для осуществления платежей (в том числе и заработной платы сотрудникам предприятий) клиентам предлагается явиться в обслуживающее отделение банка с полным пакетом подтверждающих документов.

В случае с перечислением заработной платы, это подразумевает предоставление лично руководителем организации трудовых договоров, трудовых книжек, штатного расписания, ведомости на выплату заработной платы и т.д. То есть банк явочным порядком, без соответствующего запроса к обслуживаемым организациям, заблокировал перечисление первоочередных платежей.

Других комментариев банк не дал.