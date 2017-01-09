Вильнюс, 9 января, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Представители оппозиции Сейма Литвы обратились к министру иностранных дел страны Линасу Линкявичюсу с просьбой на ближайшем заседании Сейма ответить на вопросы, касающиеся строительства Белорусской АЭС, отношений Литвы и Польши, а также назначения на дипломатическую должность лиц по принадлежности к партии, сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 января, в МИДе Литвы.

U.S. Department of Agriculture Линас Линкявичюс

Министру иностранных дел задается вопрос, были ли предприняты все действия, чтобы остановить строительство Белорусской АЭС? У него спрашивается, готов ли министр взять на себя политическую ответственность, если будет одобрено дальнейшее строительство АЭС, поскольку до этого времени «ответственные ведомства Литвы не предприняли координированных действий в этом очень важном и опасном для Литвы вопросе».

«Одним из важнейших мотивов представить министру эти вопросы была его незаинтересованность решить экзистенциальный вопрос прекращения строительства Белорусской АЭС. Министр известен в Брюсселе как инициатор потепления отношений с режимом Лукашенко, поэтому на политическом уровне министру Линкявичюсу невыгодно поднимать этот вопрос в западных столицах, потому что это может разозлить его товарища Лукашенко. Вместо прекращения строительства Белорусской АЭС на международном уровне министр ограничивается всего лишь мягкими требованиями относительно безопасности, таким образом, удовлетворяя интересы Лукашенко и Кремля и надолго останавливая синхронизацию стран Прибалтики с Западом. Бездействие министра в этом вопросе уже давно переступило все границы — если из-за давления Кремля этим летом международное сообщество признает Белорусскую АЭС безопасной, я считаю, что министр должен как минимум уйти в отставку. Почувствовав безнаказанность, Линкявичюс в Министерстве иностранных дел стал начал вести дела, какие творились в печально известной компании Lietuvos geležinkeliаi или в хорошо ему известном коммунистическом союзе молодежи — как внутри министерства, так и при назначении на дипломатическую должность за океаном начинают доминировать политические назначения, а настоящие профессионалы начинают уходить из министерства», — прокомментировал один из авторов обращения Жигимантас Павилёнис.

У министра спрашивается, какие меры в прошлом сроке его полномочий были предприняты для того, чтобы улучшить двусторонние отношения Литвы и Польши? Не навредит ли номенклатурное прошлое министра развитию тесных отношений с главами соседних стран, которые отличаются твердыми антикоммунистическими и патриотическими ценностями? У оппозиции возникает вопрос, почему для работы в Чикаго на ответственную должность генерального консула был назначен «трудовик» Мантвидас Бекешюс, если его компетенция не раз вызвала сомнения у самого министра? На каком основании бывший советник Линкявичюса социал-демократ Донатас Аугулис был назначен на должность в Белоруссии, если у него нет опыта подобной дипломатической работы? Не возникает ли из-за таких сомнительных решений риск для безопасности, представления национальных интересов, особенно если учитывать, каким образом были трудоустроены еще 10 человек.

«Много сомнений вызвало большое число должностных лиц, назначенных на дипломатические посты по партийной принадлежности. В первую очередь один только этот факт демотивирует дипломатическую службу. Но еще важнее то, что в некоторых случаях они были назначены на очень высокие должности. Поэтому, чтобы выяснить, все ли лицо соответствовали квалификационным требованиям, выдвигаемым для такой работы, мы попросили представить подтверждающие это документы», — утверждает Аудронюс Ажубалис, также инициировавший обращение к министру иностранных дел.

К Линкявичюсу обратились представители оппозиции Сейма: Габриэлюс Ландбергис, Жигимантас Павилёнис, Аудронюс Ажубалис, Лауринас Касчюнас, Аушрине Армонайте, Витаутас Кернагис, Паулюс Саугардас, Миколас Маяускас, Гинтаре Скайсте, Арвидас Анушаускас.