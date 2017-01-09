Санкт-Петербург, 9 января, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Председатель правления Санкт-Петербургского Союза художников, народный художник России Альберт Чаркин скончался в Петербурге на 80-м году жизни. Об этом сегодня, 9 января, сообщили власти города.

Spbsh.ru Альберт Чаркин

Альберт Чаркин возглавлял творческий союз художников Петербурга 10 лет, с 1997 года. Он одновременно являлся действительным членом Российской Академии художеств, членом президиума этой академии, профессором, руководителем творческой мастерской Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. В 2001−09 годах он был ректором этого творческого вуза.

Альберт Чаркин родился 16 декабря 1937 года в городе Белеве Тульской области. После службы на флоте окончил Ленинградский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина, затем обучался в Творческой мастерской Академии художеств СССР под руководством скульптора Михаила Аникушина.

За годы своей работы Чаркин создал множество монументальных и станковых скульптур, произведений мелкой пластики, медалей. Его произведения находятся в России, Германии, Украине, Китае.

Соболезнования в связи со смертью Альберта Чаркина высказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

«Свое вдохновение он черпал в истории нашей страны, создавая портреты великих деятелей истории и культуры <…> Работы скульптора сегодня украшают парки, улицы и площади разных городов, но больше всего их в Петербурге», — отметил градоначальник.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров также выразил соболезнования родным, близким и коллегам Альберта Чаркина от имени депутатов городского парламента.

«Благодаря своему блестящему таланту, трудолюбию, доброте и отзывчивости Альберт Серафимович пользовался любовью и уважением петербуржцев, огромным авторитетом среди молодых художников, для которых он был другом и наставником», — отметил глава законодательной власти Петербурга.

Среди наиболее известных работ Альберта Чаркина — монумент Победы в Рязани (1975 г.), памятники Сергею Есенину в Таврическом саду (1995 г.) и на улице Есенина в Санкт-Петербурге (2009 г.), бюст Петру I на Московском вокзале Санкт-Петербурга (1993 г.), памятник Феликсу Дзержинскому в Уфе (1987 г.), памятник академику Александрову в г. Сосновый Бор, Ленинградская область (1997 г.), памятник императору Александру III в Иркутске (2003 г.), памятник «Три драматурга — Володин А.М., Вампилов А.В., Розов В.С.» для театра Олега Табакова в Москве (2007 г.), памятник адмиралу Федору Апраксину в Выборге (2010 г.), памятник академику Николаеву в Чебоксарах (2010 г.) и многие другие работы.