Ярославль, 9 января, 2017, 16:18 — ИА Регнум. 2,76 млрд рублей планируется потратить в 2017—2018 годах на дороги Ярославля и пригорода в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Министерства транспорта России. Перечень планируемых мероприятий опубликован на сайте проекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ремонт проспекта Ленина в Ярославле

Программа будет финансироваться из федерального, регионального и местных бюджетов. В 2017 году на эти цели планируется потратить 1,3 млрд рублей, из них 625 млн — федеральных средств, в 2017 — 1,46 млрд, из них 730 — федеральных.

За счет программы будут ремонтироваться как местные трассы, так и региональные межмуниципальные дороги. Среди последних — дорога Ярославль — Углич (в пределах Ярославского района), Ярославль — Диево-Городище, Северо-Восточная и Юго-Западная окружные дороги вокруг Ярославля, Ярославль — Лесные Поляны, Ярославль — Заячий холм, Ярославль — Шопша, Фоминское — Константиновский, Туношна — Бурмакино, Ярославль — Тутаев. Всего планируется отремонтировать около 60 км таких дорог, потратив на это 762 млн рублей. Помимо собственно ремонта планируется устройство освещения, установка светофоров и тросовых ограждений.

Еще более масштабные траты, запланированные в рамках программы, ожидаются в областном центре. Там на ремонт и модернизацию дорог власти хотят потратить 2 млрд рублей в течение 2 лет — 954 млн в 2017 году и 1,05 млрд — в 2018.

Интересно, что в программу включены улицы, контракты на ремонт которых были разыграны раньше — например, проспект Ленина в Ярославле. В 2017 году по программе власти планируют отремонтировать также улицу Полушкина роща, Урицкого, проспект Авиаторов, Республиканский проезд, дорогу, соединяющую ул. Калинина с Костромским шоссе, улицу Волгоградская, Красноперекопская и ряд других. На 2018 год намечен ремонт улиц Пионерской, Магистральной, Блюхера, 1-й Шоссейной, Индустриальной, Пирогова, Ленинградского проспекта, Терешковой, Карла Либкнехта, Розы Люксембург и ряд других.

Интересно, что в заявку на финансирование включены даже улицы частного сектора: например, улица Краснохолмская, 1-я и 2-я Парковая улицы и другие.

Благодаря участию в программе Ярославль надеется снизить расходы собственно городского бюджета на содержание городских улиц. Так на карточный ремонт в рамках этой статьи планируется потратить 155 млн в 2017 году и 190 в 2018-м.

Значительные суммы планируется потратить и на дорожную разметку пластичными световозвращающими материалами — по 76,8 млн рублей ежегодно.

Также в программу включено обустройство дорог — установка и ремонт новых светофоров, «лежачих полицейских», тротуаров и т.д.

Отметим, что речь идет пока что лишь о заявке региональных властей в программу, объем средств и, следовательно, точный перечень мероприятий программы должны быть утверждены в начале 2017 года.

Если планы станут реальностью, ремонт дорог в 2017−18 годах станет самым большим со времени подготовки к празднованию 1000-летия города, которое отмечалось в 2010 году.