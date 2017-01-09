Калуга, 9 января, 2017, 16:07 — ИА Регнум. За девять праздничных дней в Калужской области произошло 20 пожаров, на которых погибли два человека и один человек получил травмы. Как сообщили 9 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, материальный ущерб от пожаров составил более 5 млн рублей. В ходе тушения удалось спасти 17 человек, а также материальных ценностей на сумму около 4 млн рублей.

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По информации следователя следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СКР по Калужской области Олега Федорова, 6 января в квартире пятиэтажного дома поселка Детчино Малоярославецкого района, предположительно от неправильной эксплуатации электроплитки произошел пожар. Погиб мужчина 1950 года рождения.

Между тем, на объектах калужского региона, где проводились праздничные мероприятия, а также в местах использования пиротехнических изделий пожаров не зарегистрировано.

Напомним, в январе 2016 года в области произошло 19 пожаров.