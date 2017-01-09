Екатеринбург, 9 января, 2017, 16:20 — ИА Регнум. В Свердловской области под угрозой закрытия оказалась одна из старейших в России народных библиотек в деревне Мартьяново Шалинского района. Директору поселкового клуба и библиотекарю Валентине Ошурковой предложили ознакомиться с приказом о сокращении, после чего будут проведены все формальные процедуры и единственный культурный центр деревни прекратит существование, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Каждый батрак, бедняк, колхозник должен стать читателем библиотеки»

Как сообщила Валентина Ошуркова, бесплатная народная библиотека имени русского книгоиздателя и просветителя Флорентия Фёдоровича Павленкова была основана 17 ноября 1909 года и является одной из первых подобных библиотек, которые создавались в России в начале ХХ века для простых людей. Одной из причин, по которой один из так называемых малых клубов (сельский клуб с библиотекой) попал под сокращение — это аварийное состояние дома, в котором он расположен, и отсутствие средств на его ремонт.

В свою очередь в управлении культуры Шалинского района подтвердили, что здание находится в аварийном состоянии, а значит, представляет угрозу для сотрудников и посетителей. Перевести библиотеку в бывшее здание деревенского фельдшерского пункта, которое на данный момент свободно, не представляется возможным, так как в муниципальном бюджете не хватает средств на содержание клуба и зарплату сотрудникам. Добавим, сама Валентина Ошуркова работает на 0,3 ставки библиотекаря и 0,2 ставки директора клуба.

По словам руководителя районного управления культуры Арсена Кадырова, решение о сокращении «малого клуба» было непростым. Он подчеркнул, что ни здание, ни библиотека, не зарегистрированы как объекты культурного наследия. По словам Арсена Кадырова, решение о закрытии «малого клуба» было принято на основе данных проведённого за несколько лет анализа посещаемости и получения книг в библиотеке. Он сообщил, что книжный фонд будет сохранён и переведён в Шалю или село Чусовое в 10 километрах от Мартьяново. Он отметил, что населённый пункт Чусовое, в котором проживают порядка 500 жителей, также имеет богатую историю и центр, где сохраняются народные традиции и промыслы.

А вот в деревне Мартьяново на данный момент постоянно проживают порядка 50 человек, семеро из них дети, которые ездят учиться в Чусовое. Клуб и библиотека — единственное место общения. Зимой посещаемость маленькая, а летом, когда в деревню приезжают дачники, она существенно выше. Кстати, именно дачники, узнав о ситуации, уже звонили Валентине Ошурковой и спрашивали, как они сейчас будут? Ведь никаких других развлечений, включая интернет, там просто нет.

И это не единственный случай, когда в районе перед угрозой закрытия оказываются поселковые клубы.

«Под вопросом оказались клубы в деревнях Павлы и Коптело-Шамары. Но при угрозе закрытия там клубов в первом случае расходы на заготовку дров и выплаты части зарплаты взял на себя колхоз, во втором — администрация населённого пункта», — сообщил Арсен Кадыров.

По словам общественников, которые забили тревогу из-за закрытия одной из старейших народных библиотек на Урале, по всему району та же ситуация: сокращают сторожей, библиотекарей. И если тенденция будет продолжаться, то уральская глубинка рискует остаться и вовсе без библиотек и клубов за исключением немногих, которые будут взяты на финансирование теми, кто понимает, насколько важна культура для сохранения национального самосознания и народа.