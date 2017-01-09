Москва, 9 января, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Проект бюджета Союзного государства на 2017 год, подготовленный высшими органами финансового контроля России и Белоруссии, сформирован в отсутствие прогноза дальнейшего развития интеграции в рамках Союзного государства. Анализ основных приоритетов бюджетно-финансовой политики Союзного государства показал, что документ требует доработки. Таковы результаты аудиторской проверки Счетной палаты РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

Минобороны России Россия и Белоруссия

Доработка требуется в связи с тем, что документ не учитывает повышение эффективности управления задолженностью перед Союзным государством по предоставленным бюджетным кредитам, использования остатков прошлых лет и распоряжения имуществом, созданным и приобретенным в результате реализации программ и мероприятий Союзного государства.

В соответствии с проектом доходная часть союзного бюджета прогнозируется в сумме 6,7 млрд рублей, увеличившись на 1,8 млрд рублей. При этом расходная часть не изменилась и, как и в предыдущие три года, запланирована на уровне 4,9 млрд рублей. Наблюдаемый рост доходов обусловлен наличием неиспользованных остатков прошлых лет, переходящих из года в год и составивших в проекте бюджета на 2017 год профицит в размере 1,8 млрд рублей, или 27,4% доходной части.

Анализ проекта доходной части бюджета выявил отсутствие плановых показателей по отдельным видам доходов и недостаточный уровень планирования доходов от имущества, находящегося в собственности Союзного государства, или от деятельности государственных организаций. В частности практически не прогнозируются неналоговые доходы. Более того, их прогноз не определен даже на уровне исполнения прошлых лет.

Указанные недостатки обусловлены отсутствием нормативного документа Союзного государства, определяющего порядок (методику) планирования доходов в разрезе источников их поступления, а также правовой неурегулированностью вопросов собственности Союзного государства.

По данным СП РФ, не достаточно обоснованы, по мнению контрольно-счетных органов, предусмотренные в проекте бюджета расходы на содержание органов Союзного государства в сумме 629,6 млн рублей. Нормативы затрат не утверждены, применяемый для индексации зарплаты коэффициент завышен.

Счетная палата РФ поддержала утверждение проекта бюджета Союзного государства на 2017 год, но с учетом высказанных замечаний.