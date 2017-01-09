Москва, 9 января, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Договорённость по тарифам на транспортировку российской нефти по территории Белоруссии на 2017 год не достигнута. Совещание Федеральной антимонопольной службы и белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) не привело к решению вопроса, сообщает RT.

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Уточняется, что совещание российского и белорусского ведомств проходило 28 декабря. Поскольку договорённость не достигнута, цена нефтяного транзита будет поднята до значения, на три процента превышающего уровень инфляции в России. Такое решение принимается в соответствии с правилом межправительственного протокола.

Напомним, МАРТ установил новые тарифы на транспортировку российской нефти по своей территории с февраля 2017 года. Тариф повышается с 267,32 до 287,90 рублей за тонну нефти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным, предоставленным знакомыми с ситуацией источниками, Москва намерена сократить объём экспорта российской нефти в Белоруссию — до четырёх миллионов тонн в первом квартале.