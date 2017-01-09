Москва, 9 января, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ внесены изменения в порядок оплаты услуг ЖКХ и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Изменения внесены в ряд нормативных правовых актов, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет ЖКХ

Так, с 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включаться в плату за содержание общего имущества.

Устанавливается, что такие расходы будут учитываться в размере нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых не позднее 1 июня 2017 года, и не должны их превышать, если другое не предусмотрено общим собранием собственников.

Документ утвержден во исполнение поправок в Жилищный кодекс, утвержденных в июне 2015 года.