Махачкала, 9 января, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Свыше десятка особей розовых фламинго остались на зимовку в Самурском заказнике, сообщили ИА REGNUM 9 января в Дагестанском государственном природном заказнике. Стайка обитает на рыборазводном пруду и соседней лагуне на побережье Каспийского моря.

Dagzapoved.ru Фламинго

Птицы были обнаружены еще 10 декабря. Тогда, по данным инспекторов заказника, в пруды прилетело около 30 фламинго. Большая часть продолжила свой путь на юг, а небольшая стайка из 13 птиц предпочла остаться на зимовку в Дагестане. Все птицы молодые и кроме одной не имеют еще розового оттенка на крыльях, характерного для взрослых особей.

Птицы остались в Дагестане из-за потепления климата, отмечают орнитологи. «На фоне глобального потепления, потепление зим также регулярно. Это происходит на протяжении последних лет. Поэтому птица осталась на зимовку на озёрах», — отмечает старший научный сотрудник Дагестанского научного центра РАН Евгений Вилков в комментарии РГВК «Дагестан». В следующем году в республике могут остаться еще больше птиц на зимовку, считают специалисты. Отметим, что Самурский заповедник находится в самой южной части России, на границе с Азербайджаном.

В Дагестанском государственном природном заповеднике отмечают, что фламинго — редкий охраняемый вид, занесенный в Красную книгу России. Включён также в приложения СИТЕС, Боннской и Бернской Конвенций и другие международные соглашения по охране мигрирующих птиц. В Дагестане регулярно регистрируется на осеннем и весеннем пролете вдоль западного побережья Каспия, иногда отмечается в летнее время. Зимующие птицы встречаются в Дагестане крайне редко, а такая стая отмечена впервые.

Год назад в Дагестане был замечен редкий вид леопардов. В Тляратинском заказнике на границе с Грузией местные егери зафиксировали переднеазиатского леопарда. Это крупнейший вид этих животных. Кроме Кавказа он обитает в Афганистане, Туркмении, Иране.

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