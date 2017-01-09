Переславль-Залесский, Ярославская область, 9 января, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Переславль-Залесская межрайонная прокуратура Ярославской области внесла представление в городскую думу с требованием отменить решение о возврате прямых выборов мэра Переславля, принятое накануне Нового года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам городской власти. Внеочередное заседание гордумы, на котором предлагается отменить принятое решение, назначено на 12 января.

Переславль-Залесский

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Переславль-Залесской городской думы 29 декабря на очередном заседании приняли поправки в Устав города, предусматривающие проведение прямых выборов мэра. Такую возможность предоставили поправки в региональный закон, принятые в 2016 году. Перед этим в городе прошли публичные слушания по этому вопросу, на которых жители высказались за прямые выборы.

По сведениям источника ИА REGNUM, оспорить решение думы прокуратура решила по формальным основаниям — в связи с тем, что и.о. главы города Владимир Волков не был предупрежден о рассмотрении данного вопроса за 3 дня. Сам он на заседании не присутствовал. Между тем, как сообщается на официальном сайте органов местного самоуправления Переславля-Залесского, на заседании 29 декабря были трое заместителей Волкова и прокурор Андрей Фольц.

«Я против данного протеста прокурора, так как он надуманный. Я голосовал за возврат прямых выборов мэра и считаю, что это — лучшая система. Но если глава города готов нас убедить, что другая система лучше, мы будем с ним разговаривать. Должна быть содержательная дискуссия, а не отмена решения по «формальным основаниям», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Переславль-Залесской городской думы Александр Дыма.

Также депутатов удивляет тот факт, что прокурор оспаривает только одно решение, принятое 29 декабря. Повестка дня формировалась на заседании Совета думы 27 декабря, следовательно, обо всех принятых решениях исполнительную власть уведомили не вовремя.

По сведениям источников ИА REGNUM, решение переславских депутатов стало неожиданностью для региональных властей. Не исключено, что это связано с уходом заместителя губернатора Ярославской области Юрия Бойко, отвечавшего за вопросы внутренней политики. Это кресло остается вакантным до сих пор, то есть о возможном «демарше» переславских депутатов руководство региона могло просто не знать.