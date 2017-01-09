Москва, 9 января, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Банк России опустил официальный курс доллара США на 10 января ниже 60 рублей, свидетельствуют данные регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Доллар составил 59,89 рубля, он подешевел по итогам первого дня торгов 2017 года на 76 копеек. Евро потерял 69 копеек и опустился до 63,11 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 10 января, потеряла 73,3 копейки, составив 61,3435 рубля.