Вашингтон, 9 января, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Критика американской актрисы Мерил Стрип в адрес избранного президента США Дональда Трампа не удивительна: по мнению Трампа, от «либеральной публики из сферы кино» этого следовало ожидать, пишет газета The New York Times .

Maialisa Дональд Трамп

Комментируя высказывание Стрип в адрес Трампа в Лос-Анджелесе на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус», избранный президент отметил, что эта актриса — поклонница его оппонента на минувших выборах, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Трамп также отметил, что сам выступления Стрип не видел.

Напомним, Стрип на церемонии вручения кинопремии заявила, что одно из выступлений, которые она видела в 2015 году, её неприятно поразило.

«Я говорю о моменте, когда человек, претендующий на самый уважаемый пост в стране, пародировал журналиста-инвалида», — заявила актриса.

Стрип не назвала имени Трампа, но многие восприняли её слова как обвинения в адрес избранного президента. Речь идёт об одном из выступлений Трампа в 2015 году, в котором многие усмотрели пародию на одного из журналистов The New York Times — Сержа Ковалески.