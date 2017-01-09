Вильнюс, 9 января, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Начальник государственной налоговой инспекции Литвы Дайнорас Брадаускас, в отношении которого начато расследование в связи с нарушением служебной дисциплины, считает, что он прав, и заявляет, что будет стремиться как можно быстрее ответить на все представленные ему вопросы и будет сотрудничать с комиссией Министерства финансов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 января. Соответствующее заявление распространил сам Брадаускас.

Lietuvosdiena.lrytas.lt Дайнорас Брадаускас

«Сегодня я получил сообщение о расследовании в связи с возможным нарушением служебной дисциплины и моем отстранении от должности главы ГНИ. Хочу подчеркнуть, что я чувствую, что я прав, я никогда не протежировал ни одно предприятие и ни одного жителя, я буду активно сотрудничать с комиссией Министерства финансов и надеюсь, что расследование закончится как можно быстрее, чтобы общество как можно скорее получило ответы на все вопросы. Я уверен, что эффективное, быстрое и цивилизованное расследование положит конец различным догадкам, слухам и сократит вред, который наносится репутации ГНИ и всех госучреждений», — отмечает Брадаускас.

По его словам, сейчас он должен тщательно ознакомиться с представленной ему информацией, а потом подробно ответить на вопросы, представленные ему комиссией Министерства финансов. «Я не хочу публично спекулировать представленным материалом и обсуждать ход событий, чтобы добиться большей объективности, не оказывая влияния на группу, выполняющую расследование. Как в отношении ГНИ, так и в отношении ее глав выдвигаются высочайшие требования в смысле прозрачности, поэтому своими ответами я докажу комиссии, что моя деятельность соответствует стандартам прозрачности, выдвигаемым в отношении госслужащих», — говорит Брадаускас.

Напомним, глава налоговой службы был отстранён от должности с сегодняшнего дня, 9 января. Его подозревают в протежировании интересов концерна MG Baltic и корпорации Vilniaus prekyba, в отношении которых налоговики проводят проверки.