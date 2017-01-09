Москва, 9 января, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в коррупции, может остаться под домашним арестом до 15 апреля 2017 года. Соответствующее ходатайство следствия поступило в Басманный суд Москвы, передает 9 января Business FM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Как пояснила пресс-секретарь суда Юнона Царева, в случае, сели ходатайство будет удовлетворено, срок домашнего ареста Улюкаева будет продлен на три месяца, то есть до 15 апреля этого года. Суд будет рассматривать обращение во вторник, 10 января. Процедура начнется в 10:30. С 15 ноября 2016 года Алексей Улюкаев находится под домашним арестом в своей квартире на Минской улице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября министр экономического развития России Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти». По версии следствия, чиновника задержали с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Вознаграждение было ему передано за положительную оценку, выданную Минэкономразвития в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций компании «Башнефть».

По факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Улюкаева по причине утраты доверия. 28 ноября решение Басманного суда Москвы о домашнем аресте фигуранта было признано законным Мосгорсудом. Сам Улюкаев не признает себя виновным, называя инцидент провокацией.