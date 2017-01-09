Ярославль, 9 января, 2017, 13:43 — ИА Регнум. В преддверии Рождества осужденные женщины отряда хозяйственного обслуживания ярославского СИЗО «Коровники» получили уникальный подарок — встречу со своими детьми. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в УФСИН России по Ярославской области, для мам и детей был устроен настоящий новогодний праздник — с Дедом Морозом, подарками и чаепитием.

Фото УФСИН Рождество в ярославском СИЗО «Коровники»

Возможность встретиться с родственниками и детьми получили женщины, отбывающие назначенное судом наказание и работающие в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО. Это стало для осужденных поощрением за положительное поведение.

Встреча началась с Божественной литургии в храме следственного изолятора. А в помещении, предназначенном для длительных свиданий, осужденных и гостей ждал сюрприз — их встречал Дед Мороз с подарками и сладким столом. Праздник прошел по-семейному: дети и взрослые пели новогодние песни, читали стихи, отгадывали загадки, вместе делали рождественские открытки. Ярославские общественники, по чьей инициативе состоялся столь необычный праздник, отдельно вручили всем подарки и устроили памятную фотосессию.

«Рождество Христово — это семейный праздник. К сожалению, не у всех есть возможность отметить его с родными и близкими. В преддверии великого христианского праздника мы решили поздравить положительно характеризующихся осужденных женщин. Подобные мероприятия оказывают позитивный эффект на процесс исправления осужденных, а также способствуют формированию у них правильных семейных ценностей и традиций», — отметил заместитель начальника УФСИН по Ярославской области полковник внутренней службы Александр Степанищев.

Инициатором встречи выступила Общественная палата Ярославской области в лице председателя Региональной общественной наблюдательной комиссии Владимира Антонова. Как подчеркивает руководитель Ярославского Отделения Общественного Общероссийского Благотворительного Фонда милосердия и здоровья Светлана Лягушева, такой формат в исправительных учреждениях Ярославской области был опробован впервые. Впрочем, общественники выражают надежду, что встречи осужденных родителей с детьми в области станут доброй традицией.

«Вы бы видели, как дети прижимались к мамам, гладили их! И женщины, прощаясь с нами, плакали. Эти чувства они принесут в свои отряды и будут согреваться ими долгие недели и месяцы. Я уверена, что это станет теплым лучиком в их нелегких буднях, стимулом для остальных. Тюрьма не должна быть местом озлобления, она должна способствовать осознанию истинных ценностей жизни», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Светлана Лягушева.