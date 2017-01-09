Ташкент, 9 января, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Узбекистан отменил документ о предоставлении с 1 апреля 2017 года безвизового режима гражданам ряда европейских и азиатских стран. Как говорится в указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, данное решение принято в целях «устойчивого и сбалансированного развития туристской деятельности и создания необходимой материально-технической базы, обеспечения безопасности жизни и здоровья иностранных туристов и граждан республики».

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В документе отмечается, что безвизовый режим для указанных стран будет возобновлен с 1 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан ранее объявил о том, что с 1 апреля 2017 года отменяет визовый режим для туристов из ряда стран.

В список стран входили граждане Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Республики Корея, Сингапура, Финляндии, Швейцарии и Японии, въезжающие в страну в туристских целях на срок не более 30 дней.

Кроме того, отменялся визовый режим для граждан Бельгии, Индонезии, Китая (в составе туристских групп), Малайзии, США, Франции, Вьетнама, Израиля, Польши, Венгрии, Португалии и Чехии, достигших возраста 55 лет и въезжающих в Узбекистан в туристских целях на срок не более 30 дней.

Граждане указанных стран при въезде в Узбекистан должны были уплатить въездной сбор в размере 50 долларов, с зачислением его в государственный бюджет. Документ, подтверждающий уплату въездного сбора, должен был служить основанием для въезда в страну.

Соответствующим ведомствам также было поручено до апреля следующего года принять необходимые меры по внедрению в международных аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары и Ургенча системы таможенного контроля «зеленый коридор» для иностранных туристов, прибывающих (убывающих) в республику, с упрощенной процедурой прохождения паспортного и таможенного контроля, получения багажа и транспортного обслуживания.

В аэропортах и вокзалах республики планировалось организовать раздельное прохождение паспортного контроля резидентами и нерезидентами с целью создания дополнительных удобств иностранным гражданам и ускорения процесса прохождения данной процедуры.

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