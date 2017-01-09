Барнаул, 9 января, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Руководство аэропорта «Барнаул» им. Германа Титова отмечает, что не допустит ситуаций, подобных тем, что произошли недавно в калининградском аэропорту «Храброво». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «Авиапредприятие «Алтай» Виктор Пацар.

Александр Бедин Аэропорт Барнаула. Споттинг 2016

Александр Бедин Аэропорт Барнаула. Споттинг 2016

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«Я сегодня дал поручение посмотреть, в каком состоянии, где и что у нас находится из того имущества, которое может применяться при выполнении аварийно-спасательных работ. Мы годами собирали это имущество, и в принципе у нас на сегодняшний день есть все необходимое: оно находится на хранении в наших ангарах, на наших территориях, на наших площадках. Все имущество — начиная от спецформы для тех, кто будет принимать участие в операции (в зависимости от времени года и погодных условий) и заканчивая спецтехникой — наше. Наименований очень много. Также мы ежегодно проводим тренировки по выполнению работ в этом направлении. Поэтому я считаю, что если в нашем аэропорту, не дай Боже, приключится подобное событие, то, имея то имущество, которое нам положено иметь, плюс наше аварийно-спасательное формирование, плюс в этом случае в обязательном порядке будем принимать спасателей от МЧС, у нас такой ситуации можно в принципе не прогнозировать. По этому поводу я спокоен», — заявил Виктор Пацар.

Александр Бедин Аэропорт Барнаула. Споттинг 2016

Он пояснил также, что учения, на которых отрабатывают внештатные ситуации, происходят ежегодно, — обычно осенью. А сценарий каждый раз разрабатывается новый.

«Есть у нас самолет, списанный давным-давно. Он на нашей площадке уже 20 лет находится как учебный экспонат для проведения аварийно-спасательных работ. Мы и тушение вокруг него организовываем, и эвакуацию. Все сценарии расписаны — кто и чем должен заниматься. Есть имущество для того, чтобы справиться с такой ситуацией, которая, к примеру, в Калининграде была. Мы ее отрабатывали: если передняя стойка подломилась, то что нужно подвести под самолет для того, чтобы поднять его на определенную высоту? Подвести под него трал или передняя стойка будет работать?» — подчеркнул Виктор Пацар.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Тушение условного пожара и проведение связанных с ним аварийно-спасательных работ на воздушных судах, а также проверка боеготовности подразделений Барнаульского пожарно-спасательного гарнизона

Кстати, одно из зрелищных учений, на которые приглашали представителей СМИ, сотрудники барнаульского аэропорта проводили в 2015 году совместно с ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

«При получении сообщения о предстоящей аварийной посадке и по согласованию действий с командиром воздушного судна руководитель полетов объявил сигнал «Тревога» с одновременным вызовом всех взаимодействующих сил и средств, согласно плану взаимодействия. А привлечены на учения были буквально все оперативные службы города: пожарные и спасатели, полицейские, медицинские работники. Руководитель аварийно-спасательных работ аэропорта установил на исходные позиции вдоль взлетно-посадочной полосы пожарные автомобили, технику и личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований», — информировала пресс-служба ведомства.

Александр Бедин Аэропорт Барнаула. Споттинг 2016

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Тушение условного пожара и проведение связанных с ним аварийно-спасательных работ на воздушных судах, а также проверка боеготовности подразделений Барнаульского пожарно-спасательного гарнизона

Дальнейшие действия учений координировали прибывший на место учения начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Алтайскому краю совместно с руководителем аварийно-спасательных работ. Они провели оценку обстановки и определили два этапа ликвидации последствий аварийной ситуации.

Александр Бедин Аэропорт Барнаула. Споттинг 2016

«На первом этапе необходимо было покрыть взлетно-посадочную полосу слоем воздушно-механической пены для облегчения аварийной посадки воздушного судна и недопущению возгорания. В течение 5 минут два аэродромных пожарных автомобиля на взлетно-посадочной полосе нанесли пенную полосу длиной около 800 метров. После условной посадки, когда воздушное судно остановилось за пределами взлетно-посадочной полосы на грунтовом покрытии, пожарные аэропорта и МЧС России немедленно приступили к тушению и охлаждению носовой части, топливных баков воздушного судна. Незамедлительно была начата эвакуация пассажиров и экипажа из воздушного судна, доставка и сопровождение их из опасной зоны», — поясняли алтайские спасатели.

Александр Бедин Аэропорт Барнаула. Споттинг 2016

Кстати, по окончании учений начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин объявил, что мероприятие прошло успешно. «Все задействованные структуры справились со своей задачей. И что очень важно — было еще раз проверено умение работать одной слаженной командой при ликвидации такого рода происшествий», — отмечал главный алтайский спасатель.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Тушение условного пожара и проведение связанных с ним аварийно-спасательных работ на воздушных судах, а также проверка боеготовности подразделений Барнаульского пожарно-спасательного гарнизона

Комментировать действия коллег в калининградском случае заместитель генерального директора ОАО «Авиапредприятие «Алтай» Виктор Пацар по понятным причинам не стал.

«Как и вы, знаю о случившемся только из новостей. Раз пишут, что сутки пытались убрать последствия происшествия, — значит, чего-то у них не было — военные помогали. Для того чтобы справиться с проблемой, нужна подготовка и подготовленный персонал, это первое, и средства для проведения эвакуации воздушного судна, не способного двигаться самостоятельно», — отмечает Виктор Пацар.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Тушение условного пожара и проведение связанных с ним аварийно-спасательных работ на воздушных судах, а также проверка боеготовности подразделений Барнаульского пожарно-спасательного гарнизона

В интервью корреспонденту ИА REGNUM он признался, что со дня на день ожидает телеграмму от надзорного органа. «Будем отчитываться, что у нас есть в наличии. В предчувствии такого события я такие документы уже сегодня собрал и буду готов представить пояснительную записку», — отметил он.

Говоря о ее содержании, Виктор Пацар не стал скрывать наличие дефицита гостиничных номеров в аэропорту гостиницы.

Александр Бедин Аэропорт Барнаула. Споттинг 2016

«Чтобы не говорили потом, что я приукрасил: количество мест в гостинице у нас, да, ограничено. Но у нас есть договоры с гостиницами нашего города. При задержках рейсов, к примеру, 100 человек надо где-то разместить? Ну 20−30 человек мы у себя разместим, а остальных мы везем в город. У нас есть договорные отношения: по звонку нас там принимают, по факту выставляют счет, мы это дело проплачиваем. Если своего транспорта у нас недостаточно для того, чтобы такую массу пассажиров перевезти, к примеру, мы тоже работаем с городскими перевозчиками, которые нам оказывают эти услуги, а мы далее их оплачиваем. А по другим направлениям, да, есть аварийно-спасательные формирования. Они состоят из наших специалистов, которые проходят подготовку и тренировки, техника наша, спасательное имущество — наше. На этот счет я спокоен», — заключил Виктор Пацар.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Тушение условного пожара и проведение связанных с ним аварийно-спасательных работ на воздушных судах, а также проверка боеготовности подразделений Барнаульского пожарно-спасательного гарнизона

Справка:

Международный аэропорт «Барнаул» подчинен Западно-Сибирскому межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта Росавиации. Работает круглосуточно. Принимает самолеты Ан-12, — 24, — 26, — 28, — 30, — 32, — 72, — 74, — 124, — 148; ИЛ-18, — 62, — 76, — 86, — 96; ТУ-134 ,-154, — 204, — 214; Як-40, — 42; RRJ-95; А-310, — 319, — 320, — 321; Б-737, — 747, — 757, — 767; CRJ-100/200, ATR-42, — 72, Бае-125 и ВС кл. ниже, а также вертолеты всех типов. Класс взлетно-посадочной полосы — «В». Размеры — 2850×50. Покрытие — цементобетон, усиленный асфальтобетоном. Эксплуатацией и обслуживанием занимается ОАО «Авиапредприятие «Алтай», контрольный пакет акций (52%) которого принадлежит администрации Алтайского края.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Тушение условного пожара и проведение связанных с ним аварийно-спасательных работ на воздушных судах, а также проверка боеготовности подразделений Барнаульского пожарно-спасательного гарнизона

Развитие аэропорта «Барнаул» начинается 27 октября 1937 года, когда в Барнауле, столице только что образовавшегося Алтайского края, было создано авиаподразделение — авиационное звено самолетов По-2. Статус международного получен в 1995 году. В 2001 году установлена радиомаячная система посадки ВС со второго направления ИВПП (59 градусов).

17 июня 2002 года получен комплексный сертификат Барнаульского аэропорта.

Начиная с 2004 года осуществляется прием воздушного судна А-310.

27 мая 2010 года на сессии Алтайского краевого Законодательного собрания было принято Постановление о присвоении аэропорту «Барнаул» имени Германа Степановича Титова.

Александр Бедин Аэропорт Барнаула. Споттинг 2016

В настоящее время в структуру ОАО «Авиапредприятие «Алтай» входит аэропорт «Барнаул»: взлетно-посадочная полоса, аэровокзал, гостиница, служба ГСМ, комплекс зданий и сооружений технического назначения — как единый аэропортовый комплекс.

ОАО «Авиапредприятие «Алтай» занимается организацией выполнения любых чартерных пассажирских и грузовых рейсов, обработкой и отправкой грузов в различных направлениях, продажей авиа-, авто‑ и железнодорожных билетов на все направления, оптовой и розничной продажей ГСМ и другими услугами.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Тушение условного пожара и проведение связанных с ним аварийно-спасательных работ на воздушных судах, а также проверка боеготовности подразделений Барнаульского пожарно-спасательного гарнизона

Как уже сообщало ИА REGNUM, калининградский аэропорт был закрыт 4 января из-за внештатной ситуации: невозможно было использовать взлетно-посадочную полосу, поскольку она была заблокирована выкатившимся за пределы бетонки самолетом «Аэрофлота». Самолет же выкатился, потому что у него подломилась передняя стойка шасси.

Жёсткую посадку самолёта можно было бы рассматривать как единичный эпизод, но следом вскрылась череда «форс-мажоров» в аэропорту. Начиная с того, как аэропортовые службы обращались с шокированными пассажирами, только что скатившимися с надувных трапов (сначала к людям минут 15 не подъезжали ни медики, ни пожарные, а затем народ на 40 минут закрыли в помещении, согласовывая списки), и заканчивая тем, что у аэропортовиков не оказалось спецтехники для буксировки повреждённого лайнера, в результате чего были отменены или задержаны рейсы для 6 тыс. человек.