Омск, 9 января, 2017, 13:28 — ИА Регнум. В период новогодних праздников зафиксирован рост числа вызовов бригад скорой медицинской помощи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, в период новогодних и рождественских праздников бригады скорой помощи выезжали к омичам около 14 тысяч раз. По оценкам специалистов, это связано с увеличением обращений жителей в связи с повышением температуры у взрослых. «Это приводило к отвлечению сил и средств службы скорой помощи и увеличению времени ожидания бригады на экстренные вызовы», — говорится в сообщении облправительства.

В среднем в праздничные дни регистрировалось до 1520 вызовов в сутки. Ежедневная нагрузка в обычном режиме составляет 1000−1100 вызовов. В период праздников службу скорой помощи пришлось усилить пятью дополнительными бригадами.

«Работа службы скорой помощи направлена в первую очередь на оказание экстренной медицинской помощи в случаях, когда пациент находится в состоянии, угрожающем жизни», — отметили в региональном Минздраве. В ведомстве напомнили, что при ухудшении самочувствия омичи могут вызвать врача на дом, либо обратиться за помощью в поликлинику по месту жительства.

Между тем, по последним данным, в Омской области зафиксирован рост показателя заболеваемости ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, с 19 по 25 декабря 2016 года (более актуальную информацию в ведомстве обещали предоставить позже) зарегистрировано 9802 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости ОРВИ по области ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 8,97%. У заболевших были обнаружены вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, бокавирусы, аденовирусы, коронавирусы и др.) и вирусы гриппа A (H3N2) (так называемый Гонконгский грипп — прим. ИА REGNUM ). В структуре положительных находок доля вирусов гриппа составляла 22,2%.