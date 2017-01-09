Пекин, 9 января, 2017, 13:28 — ИА Регнум. К формированию постоянного смога над китайской столицей привели не только выхлопные газы автомобилей, но и работа угольных электростанций и котельных на пекинских окраинах. К такому выводу пришли китайские экологи, статья которых опубликована в журнале JGR: Atmospheres.

Noticias.uol.com Смог в Пекине

Как пояснил Юси Ван из Института атмосферной физики КАН в Пекине, первоначально состояние воздуха над столицей КНР зависело от ветров, перемещавших воздух с юга на высоте от 500 до 1000 м. Однако позднее, когда сформировался смог, высота той зоны, где перемешиваются воздушные массы, значительно снизилась. Это привело к резкому повышению концентрации вредных соединений в атмосфере, что усугубилось повышением влажности воздуха.

Наблюдения, выполненные специалистами, показали, что процессы перемешивания воздуха в нижних слоях атмосферы, благодаря которым вредные выбросы над крупными городами рассеиваются, происходят примерно на высоте километра. Однако примерно в 500 м от поверхности земли скорость рассеивания выхлопных газов и аэрозолей резко снижается, что приводит к накапливанию вредных веществ в воздухе и образованию постоянного смога.

Большую роль в формировании «тумана» над Пекином сыграли электростанции, работающие на угле, и промышленные предприятия, находящиеся на окраинах города. Они выбрасывают в воздух аэрозоли, движущиеся на столицу с возвышений. По мнению ученых, для борьбы со смогом над Пекином потребуются ограничительные меры на сжигание угля и нефтепродуктов, причем не только в мегаполисе, но и в той местности, через которую перемещаются массы воздуха.