Дамаск, 9 января, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Сирийские власти готовы участвовать в переговорах по сирийской ситуации, которые будут проходить в Астане. Это подтвердил президент Сирии Башар Асад в интервью французским СМИ, сообщает агентство SANA.

Deita.ru Башар Асад

«Мы готовы вести переговоры по всем вопросам. Когда идёт речь о переговорах касательно окончания конфликта в Сирии или о будущем Сирии — всё что угодно, мы полностью открыты», — сказал Асад.

По словам Асада, результат переговоров зависит в очень большой степени от того, представители каких сирийских оппозиционных сил намерены представить свою позицию на переговорах. Он подчеркнул, что важно, чтобы в процессе урегулирования участвовала настоящая сирийская оппозиция.

«И когда я говорю «настоящая», имею в виду, что у неё есть народное начало в Сирии, а не основы саудовские, французские или британские», — пояснил президент Сирии.

Напомним, переговоры по Сирии должны состояться в Астане 23 января. Об этом заключена договорённость между президентом России Владимиром Путиным, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 8 февраля в Женеве (Швейцария) пройдут переговоры по Сирии с участием спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января де Мистура заявил, что ООН приветствует усилия стран по подготовке встречи в Астане по сирийской ситуации.