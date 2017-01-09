Ставрополь, 9 января, 2017, 13:20 — ИА Регнум.



Сергей Герасимов. Улица в Кисловодске. 1939

Концепция комплексного развития Кисловодска до 2030 года включила в себя 82 мероприятия. Соответствующее распоряжение подписано главой федерального правительства Дмитрием Медведевым.

В распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ, говорится о том, что в комплекс включены меры, которые позволят вывести крупнейший по количеству здравниц в регионе Кавказские Минеральные Воды курортный город на уровень современного и конкурентоспособного бальнеологического курорта, соответствующего международным стандартам.

Меры нацелены на развитие ресурсного потенциала города — природно-лечебного, туристско-рекреационного и инвестиционного). В частности, распоряжение устанавливает направления, нуждающиеся в дополнительном финансировании для дальнейшего развития.

Это медицинский и санаторно-курортный потенциал, инфраструктура массового отдыха и благоустройства города, сохранение историко-культурных объектов, реконструкция и строительство объектов образования, физической культуры и спорта, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности, снижение антропогенной нагрузки на территорию города, улучшение экологической обстановки города, развитие систем инженерной и коммунальной инфраструктуры, продвижение туристско-рекреационного потенциала города.

Каждое из этих направлений отдельно представлено в перечне набором мероприятий. Распоряжением также предписано органам федеральной власти изыскать источники финансирования в рамках государственных и инвестиционных программ. Каждые три месяца органам исполнительной власти будут отчитываться о ходе выполнения этих мер. Ежегодно Минкавказ будет готовить полный доклад об этом.

Так, раздел «Сохранение и развитие медицинского и санаторно-курортного потенциала» включил в себя проекты по модернизации сети минералопроводов, а также реконструкцию объектов санаторно-курортного комплекса на базе разрушенных зданий санатория «Академический».

Раздел «Сохранение и развитие объектов, представляющих историко-культурную ценность» предписывает определить перечень и статус таких объектов. Раздел «Развитие инфраструктуры массового отдыха и благоустройство города-курорта Кисловодска» предписывает местным властям и краевому правительству проработать вопрос целесообразности создания на базе Кисловодска территории игорных зон. С этим вопросом необходимо будет определиться уже в 2017 году.

Перечень включает в себя разделы по реконструкции объектов образования и спорта. «Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности» предполагает, в частности, строительство объездной дороги «Северо-Западный обход» и возможность запуска аэроэкспресса до аэропорта «Минеральные Воды».

Разделы по снижению антропогенной нагрузки и аварийности жилья предполагают работу местных властей по освобождению от лишних объектов недвижимости первой и второй зон округа горно-санитарной охраны города и сносу аварийного жилья. Для этого должны быть внесены изменения в документы территориального планирования города. Освободившиеся территории предстоит использовать для развития санаторно-курортного, рекреационного, инвестиционного потенциала города.

Документ также содержит перечень мер по улучшению экологической обстановки в городе, в том числе по ликвидации стихийных свалок, обеспечению утилизации и переработки отходов, решения вопросов обращения с отходами.

Также Комплекс содержит меры по сохранению и обустройству объектов природы. В том числе, проведение исследования гидрологического режима озера Тамбукан с установлением причин снижения уровня его минерализации, о чем ранее неоднократно писало ИА REGNUM.

Отдельно в документе определены объекты, источники финансирования которых уже определены в рамках госпрограмм. Это берегоукрепление реки Подкумок, проведение научно-исследовательских работ, переселение граждан из аварийного жилья, изменения в документы территориального планирования города, работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кисловодский государственный цирк», а также разработка проектной документации по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений города.

«Принятое решение позволит обеспечить комплексное социально-экономическое развитие города-курорта Кисловодска, сохранить его природно-ресурсный потенциал, повысить конкурентоспособность города в сфере оказания санаторно-курортных услуг на туристическом рынке», — говорится в Распоряжении правительства РФ.

С подписанием этого документа кисловодчан поздравила глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время своего последнего визита в Кисловодск в начале января 2017 года.

«Это один из немногих документов, которые полностью посвящены конкретному городу. Это также важно и для инвесторов: они понимают, что государство сделало одним из приоритетов возрождение Кисловодска», — прокомментировала глава Совфеда.

Она высказала свою мечту о том, чтобы к 2025 году Кисловодск стал «лучшим в мире курортом и лучшим в мире городом».

Напомним, комплексный план развития города до 2030 года разработан по поручению президента РФ. Развитие Кисловодска и Национального парка находятся на личном контроле спикера верхней палаты парламента России Валентины Матвиенко.